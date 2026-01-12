Juventus FC v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice و محمد سعيد

رغم اعترافه بأفضلية إنتر ونابولي .. لوتشيانو سباليتي لا يستبعد تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي

تصريحات مدرب يوفنتوس بعد نهاية المباراة مع كريمونيزي

واصل يوفنتوس تألقه في الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزًا عريضًا على كريمونيزي، ليعيد إحياء آماله في المنافسة على المراكز الأوروبية وحتى على لقب السكوديتو.

البيانكونيري رفع رصيده إلى 39 نقطة، معادلًا روما ونابولي في المركز الثالث، بينما ينتظر نتيجة المباراة المؤجلة بين فريق أنطونيو كونتي وبارما التي قد تعيد رسم ملامح جدول الترتيب.

المواجهة التي أقيمت على ملعب أليانز حُسمت بخماسية نظيفة، جاءت عبر أهداف جليسون بريمر، جوناثان ديفيد، كينان يلدز، ويستون ماكيني، إضافة إلى هدف ذاتي سجله فيليبو تيراكيانو في مرماه.

وعقب صافرة النهاية، ظهر المدرب لوتشيانو سباليتي أمام ميكروفونات "DAZN" و"سكاي سبورت"، قبل أن يتحدث في المؤتمر الصحفي، محللًا تفاصيل اللقاء وأداء فريقه الذي بدا في أفضل حالاته.

  • سباليتي يشيد بمستوى إنتر ونابولي

    أعرب لوتشيانو سباليتي عن إعجابه الكبير بالمواجهة التي جمعت إنتر بنابولي، مؤكدًا أنها كانت مباراة على أعلى مستوى بين فريقين يقدرهما كثيرًا، مشيرًا إلى أن الفريقين قدما كرة قدم رائعة، مفتوحة، مليئة بالأفكار والشخصية، وأن كلا المدربين يعرفان جيدًا كيفية إدارة المباريات.

    وأضاف سباليتي: "نحن بحاجة إلى التطور للوصول إلى ذلك المستوى، وعلينا القيام بخطوات إضافية بسرعة لأننا سنبدأ اللعب قريبًا. لكنني أرى التزامًا كبيرًا وتفانيًا عظيمًا داخل الفريق، وهو ما يمنحنا فرصة لتحقيق المزيد".

  • سباليتي: يوفنتوس يملك الإمكانيات للمنافسة على اللقب

    أكد لوتشيانو سباليتي، أن طموح يوفنتوس لا يقتصر على المراكز الأوروبية، بل يمتد إلى إمكانية المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، مشيرًا إلى أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين القادرين على تقديم مستويات أعلى مما يظهرونه الآن.

    وقال المدرب الإيطالي: "كان هناك الطموح لإيهام اللاعبين بأن لديهم إمكانيات أكبر، وأنا مقتنع أنهم خضعوا لمراقبة دقيقة قبل التعاقد معهم. وبعد أن شاهدت بعضهم عبر التلفاز أو واجهتهم في المباريات، أدركت أنه مع قليل من القناعة يمكنهم تقديم المزيد. لكن بمجرد أن تبدأ العمل لا تعرف إلى أين سينتهي الأمر، فقد يتخذ المسار اتجاهًا مختلفًا".

    وأضاف: "ما وجدته هو تجاوب كبير من اللاعبين، شباب محترمون، محترفون للغاية وذوو ذكاء عالٍ. وهذا هو الفارق الحقيقي، أن يكون لديك الحس الجيد تجاه ما يجب تطويره والقيام به، لأنك محترف تلعب في يوفنتوس".

  • "لا أهتم بالعقد الجديد"

    أكد سباليتي أن مسألة تجديد عقده لا تشكل أي اهتمام بالنسبة له في الوقت الحالي، مشددًا على أن تركيزه ينصب بالكامل على الفريق وأداء اللاعبين، موضحًا: "أنا الشخص الوحيد هنا الذي لا يحتاج إلى عقود في هذه اللحظة، لأنني إذا اضطررت للبدء من جديد فسأبحث عن فريق آخر. لقد ناقشنا هذه الأمور مسبقًا بوضوح مع المدير التنفيذي كوموللي، لذلك فهي لا تعنيني كثيرًا".

    وأشاد المدرب الإيطالي بقدرات المهاجم ديفيد، مؤكدًا أنه يتمتع بمهارات فنية عالية وذكاء كبير في اتخاذ القرارات داخل الملعب، مؤكدًا أن اللاعب يتميز بالهدوء أمام المرمى وقدرته على التسجيل، إضافة إلى شخصيته القوية التي تمنحه حضورًا مميزًا.

    وأوضح سباليتي: "ديفيد يعرف كيف يلعب كرة القدم، نظيف جدًا في أدائه، ويملك القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة. أمام المرمى هو بارد جدًا لأنه يعرف كيفية التسجيل. مشكلته الوحيدة تكمن في السرعة النهائية، وليس في التحمل لأنه يمتلك الكثير منها، بل في البنية البدنية، حيث يتأثر بالضغط والتصادم الجسدي مع مدافعين مثل باسكيروتو".

    وأضاف: "إذا نجح الفريق في فرض أسلوبه، فإن ديفيد يصبح في وضع مثالي للتفاعل، لأنه يعرف كيف يتصرف ويملك شخصية كبيرة جدًا".

  • "ماكيني لاعب شامل"

    كما أشاد مدرب يوفنتوس بقدرات الأمريكي ويستون ماكيني، معتبرًا إياه نموذجًا للاعب العصري القادر على التكيف مع مختلف الأدوار داخل الملعب، وأوضح المدرب أن اللاعب بدأ المباراة بمستوى أقل، لكنه سرعان ما أدرك ضرورة رفع الإيقاع وأظهر مرونة كبيرة في الأداء.

    وأردف سباليتي: "ماكيني يعرف كيف يضع نفسه في علاقة مع زملائه في أي مكان تضعه فيه، ويجيد المبارزات الفردية التي أصبحت أساس كرة القدم الحديثة. يمتلك جميع الخصائص، يعرف كيف يهاجم ويدافع، رغم أنه يفقد شيئًا في نظافة اللعب والاختيارات، لكنه دائمًا ما يكسب مبارزاته الشخصية".

    وختم: "هو لاعب شامل، قادر على الانتقال من جناح أيسر لتسجيل الأهداف إلى الدفاع كظهير أيمن بسهولة. بل إنه يكون محفزًا جدًا عندما يُطلب منه أداء أدوار مختلفة، يبتسم وينفذ المطلوب بدقة. لهذا هو لاعب قوي، وأنا لا أكتشفه الآن".

