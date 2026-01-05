بعد غياب دام قرابة شهر ونصف عن الملاعب، يعود رونالد أراوخو أخيرًا إلى صفوف نادي برشلونة. عودة تدريجية، متواضعة لكنها ذات مغزى كبير، في الوقت الذي يستعد فيه النادي لخوض مباراة حاسمة في السعودية.
رسميًا | برشلونة يُعلن عودة أراوخو ويضمه لقائمة كأس السوبر
أراوخو يعود للمشاركة في كأس السوبر الإسباني
أعلن نادي برشلونة رسمياً عن خبر كان الجميع ينتظره بفارغ الصبر. رونالد أراوخو مدرج في قائمة اللاعبين الذين استدعاهم هانسي فليك للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، الذي سيقام هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية. يبلغ المدافع الأوروجوايي 26 عاماً، ويعود إلى أجواء الفريق بعد غياب طويل لأسباب نفسية، وفقاً لما أعلنه النادي الكتالوني.
سيتوجه برشلونة يوم الاثنين إلى الشرق الأوسط بكامل لاعبيه تقريبًا. لن يغيب عن الرحلة سوى جافي وأندرياس كريستنسن، اللذان لا يزالان يعانيان من مشاكل بدنية. بالنسبة لهانسي فليك، يوفر هذا العودة خيارًا إضافيًا في خط دفاع قوي بالفعل.
غياب ملحوظ منذ نهاية نوفمبر
آخر ظهور لأراوخو كان في 25 نوفمبر 2025. في ذلك المساء، تعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة 3-0 أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا. غادر مدافع الأوروجواي الملعب قبل نهاية المباراة ، بعد طرده في ظل أجواء متوترة للغاية. أثارت هذه الأحداث انتقادات حادة، تفاقمت بسبب حصوله على بطاقتين حمراوين متتاليتين.
ووفقًا للصحافة الكاتالونية، طلب اللاعب حينها "استراحة" من أجل الحفاظ على توازنه العقلي. وقد تم احترام هذا القرار داخليًا، دون الخوض في التفاصيل. كما وضع هانسي فليك إطارًا واضحًا أمام وسائل الإعلام: "إنه غير مستعد في الوقت الحالي. إنها مسألة شخصية، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك، وأرجوكم احترموا ذلك. هذا كل ما يمكنني قوله".
الدعم القوي من النادي ولابورتا
سرعان ما نظمت حركة دعم حول المدافع، الذي وصل إلى كاتالونيا في عام 2018 قبل أن يفرض نفسه بعد عامين مع المحترفين. وتحدث الرئيس جوان لابورتا لتهدئة الأجواء:
"أود أن أؤيد وأدافع عن أراوخو. لقد تعرض لانتقادات شديدة وأعتقد أن ذلك غير عادل. إنه يبذل قصارى جهده على أرض الملعب، وهو قائدنا، وعليه أن يتغلب على هذه المحنة لأنه شخص حساس للغاية. إنه يمر بفترة صعبة، وأريد أن أقول له إننا معه، وأن عليه المضي قدمًا، لأننا هنا نفوز ونخسر معًا"، صرح الرئيس.
عودة تدريجية، دون تسرع
استأنف أراوخو التدريبات الأسبوع الماضي، لكنه لم يشارك في مباراة الديربي ضد إسبانيول، التي فاز فيها برشلونة 2-0. في المجموع، غاب عن ثماني مباريات في جميع المسابقات. خلال هذه الفترة، حقق برشلونة سلسلة من الانتصارات وحافظ على صدارة الدوري الإسباني.
يوم الأربعاء، سيواجه برشلونة أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر. المباراة الأخرى ستجمع أتلتيكو وريال مدريد يوم الخميس. ستقام المباراة النهائية يوم الأحد. بالنسبة لأراوخو، ربما يكون الأصعب قد بدأ الآن.
قائمة برشلونة لمباراة بلباو في السوبر
حراس المرمى: جوان جارسيا، مارك-أندريه تير شتيجن، فويتشيك شتشيسني
المدافعون: رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جول كوندي، إريك جارسيا، جوفري تورينتس
لاعبو الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك برنال، تومي ماركيز، درو فرنانديز
المهاجمون: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد، روني بردقجي.
