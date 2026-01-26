رسالة مخيفة لريال مدريد.. مدرب ليون يخطط للاحتفاظ بإندريك

قدم إندريك تمريرة حاسمة لأبنر فينيسيوس ليسجل هدف الفوز في مباراة ليون التي انتهت بفوزه 2-1 على بريست، ثم تبع ذلك بثلاثية في الفوز الساحق 5-2 يوم الأحد على ميتز. أداء اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا دفع فونسيكا إلى تقديم طلب إلى مجلس الإدارة للتفاوض مع ريال مدريد لتمديد فترة إعارة إندريك إلى ما بعد نهاية الموسم.

في حين أن الاتفاق الأولي كان يقضي ببقاء إندريك في بارك أول حتى الصيف، يأمل فونسيكا أن يتوصل ليون وريال مدريد إلى اتفاق يبقي المهاجم الشاب في النادي حتى نهاية موسم 2026-27، وفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN"

حصل إندريك على فرصة الانتقال إلى فرنسا بعد أن عانى من قلة وقت اللعب في العاصمة الإسبانية في النصف الأول من الموسم، حيث فقد مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة تشابي ألونسو. بعد انتقاله إلى فريق الدوري الفرنسي، تم استبدال ألونسو بألفارو أربيلوا، ويبقى أن نرى ما هي خططه بالنسبة للاعب البرازيلي.