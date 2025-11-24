وجه لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، رسالة إلى صديقه نجم إلتشي بعد تعادل الفريق مساء أمس مع ريال مدريد 2-2 في الدوري الإسباني. فما الذي قاله له؟
بعد التعادل مع ريال مدريد .. لامين يامال يوجه رسالة إلى "صديقه" نجم إلتشي
ريال مدريد يخسر نقطتين أمام إلتشي
خسر ريال مدريد نقطتين في صراعه مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني، وذلك بتعادله المخيب مساء أمس أمام إلتشي بهدفين لكل فريق، وذلك على ملعب "مارتينيز فاليرو" ضمن الجولة الـ13 من الليجا.
وتقدم أصحاب الملعب بالهدف الأول بواسطة أليكسيس فيباس عند الدقيقة الـ53، قبل أن يتعادل دين هاوسن لريال مدريد عند الدقيقة الـ78، لكن إلتشي عاد للتقدم سريعًا وبعد 6 دقائق عبر ألفارو رودريجيز، وعند الدقيقة الـ87 أنقد جود بيلينجهام فريقه من الخسارة بإدراك التعادل.
التعادل رفع رصيد ريال مدريد إلى 32 نقطة ليتقلص فارق الصدارة لصالحه مع مطارده برشلونة إلى نقطة واحدة، وذلك في أعقاب فوز الفريق الكتالوني الكبير على أتلتيك بيلباو مساء السبت بأربعة أهداف دون رد.
رسالة لامين يامال إلى صديقه
لامين يامال لم يُفوت تألق صديقه هيكتور فورت، المعار من برشلونة إلتشي هذا الموسم، خلال مواجهة ريال مدريد دون أن يُوجه له رسالة دعم وإشادة.
صاحب الـ18 عامًا نشر صورة لفورت عبر خاصية القصة على حسابه في إنستجرام وأرفقها بعدد من الوجوه التعبيرية المشجعة والحماسية.
فورت مع إلتشي هذا الموسم
الظهير الأيمن خريج قطاع الشباب في برشلونة كان قد انضم إلى إلتشي بالإعارة لموسم واحد خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.
فورت لعب 7 مباريات فقط مع إلتشي هذا الموسم، 6 في الليجا وواحدة في كأس الملك، وبإجمالي دقائق بلغ 251 دقيقة، ولم يستطع إحراز أو صناعة أي هدف للفريق.
اللاعب، المرتبط مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف 2029، لعب مع الفريق الكتالوني 30 مباراة صنع خلالها 3 أهداف، ويُجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.
موسم برشلونة في 2025-2026
يعيش برشلونة موسمًا متذبذبًا في 2025-2026، حيث بدأ بقوة على الصعيدين المحلي والقاري قبل أن تتراجع النتائج لفترة ومن ثم تعود للمسار السليم، وذلك وسط معاناة المدرب هانسي فليك من الإصابات الصعبة والقاسية لنجومه وغيابهم طويلًا عن الملاعب قبل أن تبدأ تلك الأزمة في الانفراج تدريجيًا خلال الأيام الأخيرة.
واستهل برشلونة مشواره في الليجا بتحقيق 5 انتصارات وتعادل وحيد، قبل أن يتلقى خسارته الأولى في الموسم وكانت أمام إشبيلية بنتيجة 4-1 في الجولة الثامنة، وجاءت الصدمة الأقوى بالخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-1 ضمن الجولة العاشرة، لكن الفريق تعافى بتحقيق 3 انتصارات متتالية على إلتشي وسلتا فيجو وأتلتيك بيلباو.
وقاريًا، بدأ البارسا الموسم بالفوز على نيوكاسل في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، لكنه تلقى ضربة موجعة بالخسارة أمام باريس سان جيرمان، ورغم التعويض بالفوز الساحق على أولمبياكوس 6-1، إلا أن التعادل المخيب مع كلوب بروج في بلجيكا ضمن الجولة الأخيرة أصاب المشجعين بالإحباط من جديد.
البارسا يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، إذ جمع 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل وحيد وخسارتين، فيما يتواجد في المركز الـ11 من جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط فقط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في الثالثة وخسارة الرابعة.
وبدأ المدرب هانسي فليك مؤخرًا يتنفس الصعداء بعد بدء عودة اللاعبين المصابين للعب، وأبرزهم جوان جارسيا ولامين يامال وماركوس راشفورد، ولكن الفريق مازال يفتقد لعدد من نجومه على رأسهم بيدري.
الخبر الأهم في موسم برشلونة الجاري هو العودة أخيرًا للعب على ملعب كامب نو، حيث افتتح النادي بعد تجديده وتطويره خلال مواجهة أتلتيك بيلباو مساء السبت الماضي في الليجا، وقد سبق أن نشر النجم ليونيل ميسي عدة صور له من قلب الملعب مما أشعل حماس الجمهور.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
يدخل العملاق الكتالوني في نفق من المباريات الحاسمة التي قد ترسم ملامح موسمه، حيث يستهل أسبوعاً "نارياً" بقمة أوروبية شرسة في لندن ضد تشيلسي يوم الثلاثاء، قبل أن يعود سريعاً لمعركة محلية لا تقل ضراوة باستقبال أتلتيكو مدريد في "قمة الجولة" يوم 2 ديسمبر، يتخللهما لقاء ألافيس. ولن تكون مهمة كتيبة هانز فليك سهلة في شهر ديسمبر، إذ تنتظرهم رحلات محفوفة بالمخاطر لمواجهة ريال بيتيس وفياريال، بالتزامن مع استضافة آينتراخت فرانكفورت لحسم الحسابات الأوروبية.
ومع مطلع العام الجديد 2026، ترتفع حدة التحدي بـ "ديربي كتالونيا" أمام إسبانيول، قبل السفر لخوض معركة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بلباو، ليختتم البارسا شهره الشاق بمحاولة تأمين عبوره الأوروبي أمام سلافيا براج وكوبنهاغن، ما يفرض على فليك ضرورة المداورة الذكية لتفادي الإرهاق في هذا الماراثون الثلاثي.