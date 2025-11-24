بعد التعادل مع ريال مدريد .. لامين يامال يوجه رسالة إلى "صديقه" نجم إلتشي

خسر ريال مدريد نقطتين في صراعه مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني، وذلك بتعادله المخيب مساء أمس أمام إلتشي بهدفين لكل فريق، وذلك على ملعب "مارتينيز فاليرو" ضمن الجولة الـ13 من الليجا.

وتقدم أصحاب الملعب بالهدف الأول بواسطة أليكسيس فيباس عند الدقيقة الـ53، قبل أن يتعادل دين هاوسن لريال مدريد عند الدقيقة الـ78، لكن إلتشي عاد للتقدم سريعًا وبعد 6 دقائق عبر ألفارو رودريجيز، وعند الدقيقة الـ87 أنقد جود بيلينجهام فريقه من الخسارة بإدراك التعادل.

التعادل رفع رصيد ريال مدريد إلى 32 نقطة ليتقلص فارق الصدارة لصالحه مع مطارده برشلونة إلى نقطة واحدة، وذلك في أعقاب فوز الفريق الكتالوني الكبير على أتلتيك بيلباو مساء السبت بأربعة أهداف دون رد.