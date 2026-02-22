ردًا على "طقطقة" الاتحاد .. كريم بنزيما يشعل التحدي برسالة قصيرة بعد خسارة "صدارة" الهلال!

ربما كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المادة الأكثر تداولًا، في ليلة تعثره في أولى مواجهة ضد فريقه السابق، الاتحاد.

الهلال اكتفى بالتعادل مع الاتحاد، بهدف لمثله، من قلب المملكة أرينا، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

تعادل كان النصر هو المستفيد الأكبر منه، بعدما انتصر برباعية على الحزم، ليعتلي صدارة ترتيب دوري روشن، بعد عشر جولات كان الهلال فيها على قمة الجدول.