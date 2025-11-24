"إما هذا الأمر أو إلغاء الخصخصة وإعادة الأندية للداعمين وأعضاء الشرف" .. رسالة حادة لصندوق الاستثمارات السعودي بشأن دوري روشن!

بدأ تدخل صندوق الاستثمارات السعودي في كرة القدم خلال صيف 2023، إذ استحوذ على 75% من ملكية الأندية الأربعة الكبرى في المملكة، وهي أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ومن ثم بدأ عهد الخصخصة بانتقال ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو وكذلك نادي الصقور إلى نيوم، والذي تغير اسمه فيما بعد، وأخيرًا الخلود لرجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج.

ودعم صندوق الاستثمار الأندية الأربعة بالكثير من الأموال لضم نجوم الصفوف الأولى في الدوريات الأوروبية، وقد شهد سوق الانتقالات صيف 2023 قدوم العديد منهم للدوري السعودي، وعلى رأسهم كريم بنزيما ورياض محرز ونيمار وياسين بونو ومارسيلو بروزوفيتش، واستمر هذا الأمر خلال فترات الانتقالات التالية.

واشتكت عديد الأندية من تأثرها سلبًا بهذا الدعم، وطالبت بالمعاملة بالمثل ودعمها بالملايين، وعلى رأسها أندية الشباب والفتح والاتفاق والتعاون.

الوضع قبل ذلك العهد كان يعتمد ماليًا على أعضاء الشرف الذهبيين والداعمين الكبار، حيث يتمتع كل نادٍ بمجموعة من الداعمين الأغنياء وأعضاء الشرف الجاهزين لدعمه بالملايين لضم النجوم المحليين والأجانب، لكن مع فارق هائل بالطبع في القدرة المالية لصالح صندوق الاستثمار.