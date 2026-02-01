تعجب من "إجهاد" رونالدو: رسالة القوس تثير الجدل حول سبب غياب قائد النصر أمام الرياض!

وفي هذا السياق، وجه الإعلامي الرياضي بتال القوس، رسالة أثارت الكثير من الجدل، تعليقًا على استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة الرياض، بسبب الإجهاد.

وقال القوس في رسالته عبر منصة (إكس): "رونالدو إجهاد. فعلًا إجهاد، لكن ربما ليس بدنيًا".

ولاقت رسالة القوس ردود أفعال واسعة، فيما علق الناقد عبد العزيز المريسل، قائلًا "المعلومة لدي أنه إجهاد بدني، ولكن بحكم معرفتي برونالدو، فهو ما شاء الله أفضل من اللاعبين الشباب في هذه الناحية رغم بلوغه العام الـ41".

وحملت تعليقات إعلامية، تلميحات ساخرة، حيث قال إبراهيم محمد العتيق، إن الغياب يمكن أن يكون مرفق بعرض، بينما قال فارس السبيعي "جاءه مغص مجرد أن سمع بنزيما يمكن أن يأتي إلى الهلال".

وفسر بتال القوس، المقصود من رسالته بشأن غياب رونالدو، بأن إجهاده "ذهنيًا"، وليس بدنيًا، ومن المرجح أنه يشعر بالتعب من طلبات الجماهير.