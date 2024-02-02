رسالة أوسيمين إلى الاتحاد ودرسه لبنزيما .. نجم نابولي الأفضل رغم عدم التسجيل!

النجم النيجيري استمر في التألق رغم عدم التسجيل.

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ساهم فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الحالي ومنتخب نيجيريا في صعود منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

أوسيمين بالرغم من عدم تسجيله إلا أنه كان له هدف ألغي بداعي التسلل سجله برأسية رائعة ارتقى لها وسط دفاعات أنجولا وسددها بقوة كبيرة ولمسها الحارس وبالرغم من ذلك لم يتصد لها بسبب قوتها.

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لكن ماذا قدم أوسيمين أمام أنجولا رقميًا، وفي بطولة كأس الأمم بشكل عام؟ وما علاقة ذلك بالاتحاد والهلال وكريم بنزيما؟ ذلك ما نستعرضها فيما يلي:

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