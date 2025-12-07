ظهرت خلال الساعات الأخيرة عديد ردود الفعل على تصريحات المصري محمد صلاح نجم ليفربول عقب مباراة التعادل مع ليدز يونايتد أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن دعونا نشاهد رد فعل أول مسؤول في النادي تلقى تلك الكلمات وعلى الهواء مباشرة!
فيديو | أول من تلقى الصدمة! . شاهد رد فعل مسؤول ليفربول على كلمات محمد صلاح المفاجئة
محمد صلاح بديلًا للمرة الثالثة تواليًا
جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة تواليًا خلال مواجهة ليفربول مساء أمس السبت مع ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ اللاعب مع النادي الذي انضم له قادمًا من روما صيف 2017 وحقق معه أرقامًا مذهلة.
ذلك الوضع دفع صلاح للانفجار، حيث أدلى بتصريحات نارية مساء أمس عقب نهاية مواجهة ليفربول أمام ليدز يونايتد بالتعادل 3-3، هاجم خلالها المدرب آرني سلوت واصفًا العلاقة بينهما حاليًا بغير الموجودة، وقد وصف وضعه الحالي بغير المقبول أبدًا وتساءل إن كان المشكلة في الفريق.
النجم المصري زاد من حدة حديثه بالإشارة إلى أن مواجهة ليفربول أمام برايتون في آنفيلد خلال الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي قد تكون الأخيرة له بقميص الريدز، موضحًا أنه دعا والدته لحضور المباراة والاستمتاع بها حتى لو بدأها من مقاعد البدلاء.
ما قاله صلاح بعد مواجهة ليدز يونايتد
قال صلاح "أنا محبط جدًا جدًا، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، وخاصة في الموسم الماضي، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني، هذا ما أشعر به الآن. من الواضح جدًا أن هناك من يريد أن أحمل اللوم بالكامل، قلت من قبل مرات عديدة إنني كانت لدي علاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، لا أعرف لماذا. يبدو لي أن هناك شخصًا ما لا يريدني في النادي، هذا غير مقبول بالنسبة لي. لا أعرف لماذا يحدث ذلك لي دائمًا، لا أفهم".
أضاف "أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر، لكان النادي سيحمي لاعبه، لا أعرف لماذا أنا في هذا الوضع الآن، لكن هذا ما أراه، كأنهم يرمون اللاعب تحت الحافلة لأنه أصبح مشكلة في الفريق، لكنني لا أعتقد أنني المشكلة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي لأحصل على الاحترام الذي أستحقه، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم من أجل مركزي لأنني حصلت عليه بجهدي. الناس سيقولون إنك لست أكبر من النادي، وأنا لست أكبر من أحد. لكنني كسبت مكاني، هذه هي كرة القدم".
تابع "عقدت اجتماعًا مع المدرب، وهو يعرف شعوري. تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، فلا أستطيع القول إنهم التزموا بتلك الوعود، قلت مرات عديدة من قبل إنني كنت على علاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، كما أراه، أن هناك من لا يريدني في النادي. كنت أعتقد أنني سأجدد هنا وأنهي مسيرتي في هذا النادي، لكن الأمور لا تسير وفق الخطة".
أتم "أنا دائمًا أدعم هذا النادي، وأطفالي سيدعمونه دائمًا، أحب النادي كثيرًا وسأظل كذلك دائمًا، اتصلت بأمي بالأمس، أنتم لا تعرفون إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا، لكنني كنت أعلم. قلت لهم "تعالوا لمباراة برايتون (السبت المقبل)، لا أعرف إذا كنت سأشارك أم لا، لكنني سأستمتع بالمباراة. في ذهني، سأستمتع بتلك المباراة لأنني لا أعرف ما سيحدث، سأكون في آنفيلد لأودع الجماهير قبل التوجه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".
رد فعل مسؤول ليفربول
تداول مغردون عبر منصة إكس مقطع فيديو يُظهر صلاح وهو يُدلي بتصريحاته المفاجئة الصادمة عن علاقته بالنادي الإنجليزي والمدرب الهولندي، وقد ظهر في الفيديو أحد الموظفين في ليفربول ورد فعله خلال استماعه لكلمات النجم المصري القوية.
وأوضحت التغريدات المتداولة أن هذا الموظف يعمل كمسؤول إعلامي في النادي، وقد علت ملامح الصدمة وجهه عند قول صلاح "النادي ألقى بي تحت الحافلة" .. كان أول رد فعل من مسؤولي الريدز!
محمد صلاح في 2025-2026
لعب صاحب الـ33 عامًا هذا الموسم 19 مباراة مع ليفربول في جميع بطولات الموسم، وقد سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.
صلاح جلس بديلًا أمام وست هام ثم سندرلاند وأخيرًا ليدز يونايتد، وقد انتهت المباراة الأولى بفوز الريدز بهدفين نظيفين، فيما سيطر التعادل على المواجهتين الأخيرتين، 1-1 و3-3 على الترتيب.