رد على أنباء "المؤامرة المزعومة" .. ألونسو : لا أريد رسالة دعم من بيريز وما يحدث جعلني أفكر في مورينيو وأنشيلوتي

تصريحات المدرب الإسباني قبل مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، عن عدم حاجته إلى أي رسائل دعم من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة.

بداية المدرب الإسباني لموسم 2025/2026 كانت جيدة وثابتة، مما جعل جماهير الميرينجي تشعر بالتفاؤل تجاهه بعد رحيل المخضرم كارلو أنشيلوتي إلى منتخب البرازيل.

ولكن الهزيمة التي تلقاها أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى التعادل مع رايو فاييكانو وإلتشي في الدوري الإسباني، كلها أسباب جعلت الشكوك تُثار حول مستقبل ألونسو.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ظهرت تسريبات جديدة حول انقلاب محتمل على مدرب باير ليفركوزن السابق داخل غرفة الملابس، نظرًا لفشله في احتواء القدر الكبير من النجوم بالفريق.

  • ماذا قال ألونسو؟

    مدرب ريال مدريد قال في المؤتمر الصحفي لمباراة أولمبياكوس، المقرر إقامتها غدًا، الأربعاء، في دوري الأبطال:"تحدثت مع الرئيس هذا الصباح، لست بحاجة إلى رسالة دعم، أتواصل معه بشكل مستمر".

    وعن حصوله على الوقت لتطبيق أسلوبه:"لو نظرنا إلى المباريات الأخرى، سنجد بعض الأشياء التي لم تعجبني، ولكن لو رجعنا إلى الوراء قليلًا، ستكون هناك العديد من الإيجابيات، ولكننا لم نتمتع بالاستمرارية والثبات".

    وعن إدارة غرفة الملابس:"معرفتي بهؤلاء النجوم الكبار تساعدني في هذه اللحظة، لديهم الكثير من الطموح، ويجب عليك كمدرب أن تكون بنفس الشغف والحماس مثلهم".

    هل هناك شكوك حول مستقبله؟

    ألونسو قال عن هذه القضية:"نحن ندرك جيدًا اللحظات التي نعيشها حاليًا والوضع الذي نمر به، ولكن ما يقلقني حقًا هو ما يحدث في ساحة التدريبات وبالملعب، وليس ما يدور في الصحف".

    عقدة ريال مدريد وعدم الفوز في اليونان:"دائمًا ما تكون هناك مرة أولى لكل شيء، وأتمنى أن يكون غدًا موعدها".

    وعن إمكانية وجود تخاذل من اللاعبين عن عمد وتنظيم مؤامرة ضد مدربهم:"يجب أن يكون هناك احترام متبادل في غرفة الملابس، لن أتحدث عن الأمر، لن أضيع تركيزي على ما هو ليس مهمًا، النتائج لا تسير على ما يُرام، ويجب علينا العودة إلى المسار الصحيح".

    العنصر الأهم في المعادلة .. المدرب أم اللاعبين:"الأهم هم اللاعبون، جودتهم هي الشيء الحاسم في المباريات، ونحن يجب أن نكون بجوارهم ونساعدهم".

    وعن تدريب ريال مدريد بشكل عام:"إنه أمر صعب، أفكر أحيانًا في الطريقة التي تعامل بها كارلو أنشيلوتي أو جوزيه مورينيو أو مانويل بيليجريني مع الأمور، الفريق لديه متطلبات ونقد ذاتي، أستمتع بتدريب الفريق وعلينا أن نرى ما سنفعله في الدوري الإسباني ودوري الأبطال".

  • أنباء حول مؤامرة على ألونسو

    كشفت الصحفية الإسبانية في إذاعة "COPE"، أرانشا رودريجيز، عن أجواء داخلية متوترة يعيشها نادي ريال مدريد عقب ثلاث مباريات متتالية لم يحقق فيها الفريق الفوز، مما أثار قلق الجماهير النادي الملكي حول مستقبل الفريق.

    وخلال تصريحاتها في برنامج "El Partidazo de COPE"، أوضحت رودريجيز أن المشاكل لم تظهر إلا بعد تراجع الأداء والنتائج، مؤكدة بقولها: "هناك لاعبون لا يؤمنون بأفكار المدرب. عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، تبدأ هذه المشاكل في الظهور".

    وأشارت إلى جانب عدد من مقدمي البرنامج، إلى وجود انقسام واضح بين اللاعبين حول مدى اقتناعهم بخطط الجهاز الفني، وعند سؤالها عن الأسماء غير الراضية عن أسلوب تشابي ألونسو، ذكرت:  

    - فينيسيوس جونيور  

    - فيديريكو فالفيردي  

    - رودريجو  

    - براهيم دياز  

    - إندريك  

    - فيرلان ميندي  

    وفي المقابل، أوضحت أن هناك مجموعة أخرى من اللاعبين يشعرون بالرضا تجاه المدرب وأدوارهم داخل الفريق، وهم:  

    - دين هاوسن

    - ألفارو كاريراس  

    - تيبو كورتوا  

    - أوريلين تشواميني  

    - أردا جولر  

    - كيليان مبابي

    أسابيع قادمة من الترقب

    هذا الانقسام، بحسب رودريجيز، يعكس حالة من الضغط المتزايد داخل غرفة الملابس، خصوصًا مع تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يضع المدرب تشابي ألونسو أمام اختبار صعب في كيفية إدارة الموقف وإعادة الانسجام بين اللاعبين قبل المباريات المقبلة.

    ويأتي ذلك التقرير متسقًا، بعد القنبلة التي فجرها موقع "ذا أتلتيك"، حول اجتماع فينيسيوس جونيور بفلورنتينو بيريز نهاية الشهر الماضي، وإبلاغه رفض التجديد طالما استمرت علاقته المتدهورة بالمدرب تشابي ألونسو.

    ويبدو أن استجابة النادي والطاقم الفني لهذه التوترات ستكون عاملًا محوريًا في تحديد مسار الفريق خلال الأسابيع المقبلة، حيث يترقب الجمهور والإعلام ما إذا كان ريال مدريد سيتمكن من تجاوز هذه الأزمة الداخلية واستعادة توازنه على أرض الملعب.

    وستكون المباريات المقبلة حاسمة بشكل كبير في مصير المدرب الإسباني، خاصة وأنه مقبل على مرحلة صعبة في الدوري الإسباني، وسيلعب أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، ونجاحه في هذه الفترة قد يكتب شهادة ميلاد جديدة له في سانتياجو برنابيو.

