رد على أنباء "المؤامرة المزعومة" .. ألونسو : لا أريد رسالة دعم من بيريز وما يحدث جعلني أفكر في مورينيو وأنشيلوتي

كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، عن عدم حاجته إلى أي رسائل دعم من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة.

بداية المدرب الإسباني لموسم 2025/2026 كانت جيدة وثابتة، مما جعل جماهير الميرينجي تشعر بالتفاؤل تجاهه بعد رحيل المخضرم كارلو أنشيلوتي إلى منتخب البرازيل.

ولكن الهزيمة التي تلقاها أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى التعادل مع رايو فاييكانو وإلتشي في الدوري الإسباني، كلها أسباب جعلت الشكوك تُثار حول مستقبل ألونسو.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ظهرت تسريبات جديدة حول انقلاب محتمل على مدرب باير ليفركوزن السابق داخل غرفة الملابس، نظرًا لفشله في احتواء القدر الكبير من النجوم بالفريق.