زهيرة عادل

هدية السماء الذي جلب السخرية لفهد الهريفي وتحذير من غضبه تجاه تصرف سالم الدوسري .. ردود فعل الظهور الأول و"هاتريك" كريم بنزيما مع الهلال أمام الأخدود

كيف تفاعل الجمهور مع الظهور الأول لكريم بنزيما بقميص الهلال؟

وكأنه وجد ضالته في الهلال "صناعة الفرص"، وكأن الزعيم وجد ضالته به "التسجيل من أنصاف الفرص" .. هذا هو الوضع في أول ظهور للنجم الفرنسي كريم بنزيما بقميص الهلال، بعد الرحيل المجاني عن الاتحاد في الميركاتو الشتوي المنقضي.

"الحكومة" سجل ظهوره الأول مع الزعيم اليوم الخميس، خلال مواجهة الأخدود – على أرض الأخير – ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وكما كانت صفقة انتقاله من جدة إلى الرياض مفاجأة للكثيرين، أحد المفاجأة في أول مباراة له بالقميص الأزرق، حيث سجل ثلاثية "هاتريك" في أول 64 دقيقة من عمر مواجهة الأخدود.

الزعيم حقق الفوز الليلة بسداسية نظيفة، سجل منها المهاجم الفرنسي أول ثلاثية أهداف في الدقائق 31، 60 و64، قبل أن يضيف مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري"هدفين" الثلاثية الأخرى في الدقائق 70 و74 و3+90 من عمر اللقاء.

وفي السطور التالية دعونا نستعرض أرقام كريم بنزيما في مواجهة الهلال والأخدود، وأبرز ردود فعل الجماهير على ما قدمه..

  • بالأرقام .. ماذا قدم بنزيما أمام الأخدود؟

    صاحب الـ38 عامًا شارك في 72 دقيقة أمام الأخدود، قبل استبداله ونزول الوافد الجديد الآخر سلطان مندش بدلًا منه.

    قبل خروجه، سدد بنزيما أربع تسديدات، منها ثلاث على المرمى، بجانب خلقه فرصتين لزملائه، لم يترجموها إلى أهداف، فيما أهدر هو ثلاث فرصة محققة، بخلاف الثلاثية التي سجلها، وصناعته للهدف الرابع لمالكوم.

    المفارقة الأبرز هي أن بنزيما افتتح الموسم الجاري مع الاتحاد بإحراز "هاتريك" في شباك الأخدود بالجولة الأولى من دوري روشن .. والآن يفتتح مشواره مع الهلال بثلاثية في الفريق نفسه.

  • يسجل وظهره للمرمى

  • هدية السماء

  • لن يفعلها ولو بعد 20 سنة

  • سيدفع رونالدو للاعتزال

  • أن تصل متأخرًا

  • سخرية من فهد الهريفي

  • ضاق صدري من فترة ما قبل بنزيما

  • تحدي الألف هدف لرونالدو انتقل لبنزيما

  • ما فعله طبيعي

  • تحذير من غضبه من تصرف سالم الدوسري

