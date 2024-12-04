كبير المظلومين واجتاح رافينيا بتسونامي .. ردود الفعل حول أداء محمد صلاح بمواجهة ليفربول ونيوكاسل

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه صلاح أمام نيوكاسل؟

"المُنقذ" هذا هو اللقب المناسب للمصري محمد صلاح في مواجهة الليلة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، إذ كان بالمرصاد للمنافس كلما تقدم.

الريدز حقق تعادلًا صعبًا اليوم الأربعاء، أمام نيوكاسل بثلاثية لكل منهما، على استاد سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصحاب الأرض تقدموا مرتين؛ الأولى عن طريق أليكساندر إيزاك من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35، لكن عاد الضيوف بالتعادل في الدقيقة 50 بعد تمريرة رائعة من صلاح إلى كورتيس جونز، الذي سددها في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدقيقة 62 من عمر المباراة، تقدم نيوكاسل بالهدف الثاني بعدما استغل أنتوني جوردون الدفاعي الكارثي لليفربول، ليراوغ داخل منطقة الجزاء، ويسدد في المرمى بنجاح.

لكن بعدها بست دقائق فقط، نجح البديل ترينت أليكساندر أرنولد في صناعة هدف التعادل للفرعون في المصري بعرضية من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الـ18، سددها مو في الشباك بسهولة، قبل أن تتكرر هذه الثنائية من جديد في الدقيقة 83 التي شهدت إحراز صلاح الهدف الثالث لكتيبة المدرب أرني سلوت.

وفي الوقت القاتل من المباراة استحق أصحاب الأرض إحراز هدف التعادل الثالث مستغلًا الدفاع الأحمر المهترئ، بفضل فابيان شار الذي حول عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة إلا كرة في الشباك.

ورغم التعادل حافظ ليفربول على الصدارة برصيد 35 نقطة متفوقًا بسبع نقاط على تشيلسي؛ صاحب الوصافة، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 20 محتلًا المركز العاشر في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض ردود الفعل حول ما قدمه صلاح أمام نيوكاسل..