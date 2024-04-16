مهاجم أفضل من يوسف النصيري وسعودي يقلل منه .. ردود الفعل حول أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان أمام برشلونة

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه المغربي أمام برشلونة؟

خطوة رائعة جديدة يخطوها الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، صاعدًا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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الفريق الباريسي أسقط برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، على أرضه برباعية مقابل هدف وحيد، بعدما كان قد تلقى الهزيمة في فرنسا بنتيجة 3-2، ليصعد بنتيجة تاريخية (6-4) لنصف النهائي.

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وبعدما غاب حكيمي عن لقاء الذهاب، عاد الليلة ليقود فريقه، واضعًا بصمته في الهدف الثاني الذي سجله زميله فينينيا.

أما عن ردود فعل الجماهير على ما قدمه أسد الأطلسي الليلة فقد سيطرت الإشادات مع قلة ناقدة، تكاد لا تذكر تقريبًا، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تفاعلات الجماهير مع أداء حكيمي أمام برشلونة..