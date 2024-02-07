كارثي وجمهور باريس يريد إعدامه .. ردود الفعل حول أداء أشرف حكيمي أمام بريست

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه أشرف حكيمي خلال مواجهة باريس وبريست؟

خطف باريس سان جيرمان بطاقة التأهل لدور ربع نهائي كأس فرنسا، بالفوز أمام استاد بريست بثلاثية مقابل هدف وحيد.

المباراة شارك بها المغربي أشرف حكيمي، العائد حديثًا للفريق بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 من دور الـ16 بالهزيمة أمام جنوب إفريقيا 2-0.

جمهور الفريق الباريسي استبشر خيرًا بعودة حكيمي للتشكيل الأساسي للفريق، لكن هناك من تحفظ على ما قدمه في اللقاء، وهناك من التمس له العذر، لمعاناته من الإرهاق مع ضغط المباريات بين المغرب وباريس.

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في السطور التالية نستعرض سويًا كيف انقسمت ردود فعل الجماهير حول ما قدمه أشرف حكيمي أمام بريست..