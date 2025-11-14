غرق المخرج والدكة "منصفة" لسالم .. إشادة برباعي المنتخب السعودي وخطأ تحكيمي أمام كوت ديفوار!

من قلب الأمطار الغريزة، حمل المنتخب السعودي البشرى لجماهيره، بفوز "مرضٍ" على كوت ديفوار بهدف دون مقابل، حمل توقيع صالح أبو الشامات، في مباراة ودية، ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

على ملعب الإنماء، لا يزال صالح أبو الشامات، جناح الأهلي، يواصل تألقه مع المنتخب السعودي، بعدما خطف الأنظار في "ملحق" تصفيات كأس العالم 2026، حيث لعب دورًا كبيرًا أمام إندونيسيا والعراق، وقدم شخصية قيادية تستحق أن يعتمد عليها الأخضر خلال السنوات المُقبلة.

المنتخب السعودي قدم العديد من اللمحات الجيدة، أمام كوت ديفوار، فيما أثبت هيرفي رينارد بأن الأخضر إذا استمر على هذا المنوال، فسيكون منافسًا قويًا في كأس العرب، التي ستنطلق في قطر، في الفترة بين 1-18 ديسمبر.

واختلفت ردود الأفعال بين إشادة باسلوب رينارد، مع بعض الانتقادات، سواءً على مستوى اللاعبين أو طريقة إخراج المباراة، والتي يمكن أن نستعرضها في الآتي..