FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP
محمود خالد

غرق المخرج والدكة "منصفة" لسالم .. إشادة برباعي المنتخب السعودي وخطأ تحكيمي أمام كوت ديفوار!

أبرز ردود الأفعال حول مباراة السعودية وكوت ديفوار "الودية"

من قلب الأمطار الغريزة، حمل المنتخب السعودي البشرى لجماهيره، بفوز "مرضٍ" على كوت ديفوار بهدف دون مقابل، حمل توقيع صالح أبو الشامات، في مباراة ودية، ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

على ملعب الإنماء، لا يزال صالح أبو الشامات، جناح الأهلي، يواصل تألقه مع المنتخب السعودي، بعدما خطف الأنظار في "ملحق" تصفيات كأس العالم 2026، حيث لعب دورًا كبيرًا أمام إندونيسيا والعراق، وقدم شخصية قيادية تستحق أن يعتمد عليها الأخضر خلال السنوات المُقبلة.

المنتخب السعودي قدم العديد من اللمحات الجيدة، أمام كوت ديفوار، فيما أثبت هيرفي رينارد بأن الأخضر إذا استمر على هذا المنوال، فسيكون منافسًا قويًا في كأس العرب، التي ستنطلق في قطر، في الفترة بين 1-18 ديسمبر.

اقرأ أيضًا: هيرفي رينارد "كابوس" كوت ديفوار وطعنة جديدة لمدرب الأهلي! .. المنتخب السعودي يطمئن جمهوره في "بركة مياه الإنماء"

واختلفت ردود الأفعال بين إشادة باسلوب رينارد، مع بعض الانتقادات، سواءً على مستوى اللاعبين أو طريقة إخراج المباراة، والتي يمكن أن نستعرضها في الآتي..

  • من الإنصاف وجود سالم في الدكة

    وقال متابع عبر منصة (إكس)، إن وجود سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، على مقاعد البدلاء أمام كوت ديفوار، أمر منصف عطفًا على ما قدمه طوال السنتين الماضيتين من مستوى مخيب، على حد وصفه، مضيفًا أن أبو الشامات يقدم مستوًا رائعًا، بين الضغط والجدية والحماس والإبهار.

    • إعلان

  • إلى متى نعاني؟

    ووجه متابعون أسهم الانتقاد إلى الناقل الحصري للمباراة الودية بين السعودية وكوت ديفوار، بسبب وجود مشكلة في البث لمدة طويلة.

  • المخرج غرق!

  • كثر "جمايل" الأخطبوط

    وأشاد متابع بأداء حارس المنتخب السعودي نواف العقيدي، بعد تألقه في التصدي لواحدة من أخطر فرص كوت ديفوار خلال الدقيقة 44.

  • رباعي المنتخب السعودي "نجوم المباراة"

    وتحدث متابع عن رباعي الأخضر "وليد الأحمد، نواف العقيدي، صالح أبو الشامات، عبد الإله العمري"، باعتبارهم نجوم المباراة، في انعكاس للتحسن الدفاعي والتطور التكتيكي للأخضر.

  • ثاني أقل حضور جماهيري بعد الاتحاد

  • كنو استحق ركلة جزاء

    وقال الخبير التحكيمي أحمد أبو خديجة، عبر صحيفة "الميدان"، إن المنتخب السعودي كان يستحق ركلة جزاء لصالح محمد كنو، بداعي وجود لمسة يد واضحة، واليد كانت في وضعها غير الطبيعي، وقامت بتكبير الجسم.

  • الدفاع 10/10 ولكن!

    وتحدث متابع عن تطور الأداء الدفاعي للمنتخب السعودي في مواجهة كوت ديفوار، إلا أن الأخضر لا يزال يعاني على مستوى بناء الهجمة أو الأداء الهجومي.

  • انقلوا مباراة الجزائر فضائيًا

    وفي ظل أزمة البث عبر تطبيق الناقل الرسمي، وجه متابع طلبًا بضرورة نقل مباراة الجزائر الودية عبر قناة فضائية.

  • FIFA Arab Cup TrophySC

    ماذا ينتظر المنتخب السعودي؟

    وتمكن المنتخب السعودي من حجز مقعد في نهائيات كأس العالم 2026، رسميًا، بعد حسم صدارة المجموعة الثانية، في الدور الرابع من ملحق التصفيات، ليقطع الصقور الخضر تذكرة العبور للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

    وبعد فوزه على بطل إفريقيا 2023، يستعد المنتخب السعودي لخوض ودية جديدة أمام الجزائر، حامل لقب كأس الأمم في 2019، الثلاثاء المُقبل، كـ"تجربة إفريقية" هامة لكتيبة رينارد، قبل استهلال مشوار الأخضر في كأس العرب، بملاقاة المغرب، في الثامن من ديسمبر المُقبل.

    وأسفرت قرعة كأس العرب 2025، عن أربع مجموعات، جاء توزيعها على النحو التالي..

    المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا أو جنوب السودان، فلسطين أو ليبيا.

    المجموعة الثانية: المغرب، السعودية، عمان أو الصومال، اليمن أو جزر القمر.

    المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا.

    المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين أو جيبوتي، لبنان أو السودان.

  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    مسيرة هيرفي رينارد مع الأخضر

    وعاد هيرفي رينارد لقيادة دفة المنتخب السعودي، لولاية ثانية، في أكتوبر 2024، وذلك بعد فترة أولى، شهدت إنجازات تاريخية، بين التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بأكبر رصيد نقطي في تاريخ الأخضر بالتصفيات، ومن ثم الفوز على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية، بهدفي سالم الدوسري وصالح الشهري.

    وفي ولايته الثانية، قاد هيرفي رينارد المنتخب السعودي، في 19 مباراة، حقق خلالها 8 انتصارات مقابل 5 تعادلات و6 هزائم، فيما تأهل الأخضر إلى مونديال 2026، كما بلغ نصف نهائي كأس الخليج وربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية.

كأس العرب
المغرب crest
المغرب
المغرب
السعودية crest
السعودية
السعودية