الأهلي لم يكن خطيرًا واعتزال ميسي أهون من أمريكا .. ردود أفعال الجماهير على افتتاح كأس العالم للأندية 2025

أبرز ردود أفعال الجماهير على افتتاح كأس العالم للأندية 2025...

استضاف ملعب هارد روك، افتتاح كأس العالم للأندية 2025، بين الأهلي وإنتر ميامي، في لقاء كان مليئًا بالإثارة ولكن غاب عنه الشيء الأهم في كرة القدم وهو الأهداف.

وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، حيث فرض الأهلي أسلوبه وكان الطرف الأخطر في الشوط الأول، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل، كما أضاع تريزيجه ركلة جزاء.

وجاء الرد من أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وبقيادة ميسي، حاول فرض إنتر ميامي، أسلوبه وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من فرصة لولا تألق محمد الشناوي، الذي حافظ على نظافة شباكه.