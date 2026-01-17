لاعب ليفربول السابق عن صلاح : سيكون مصدر إلهاء للفريق ورحيله للسعودية هو الأفضل للجميع

يبدو أن تعليقات صلاح قد لامست وترًا حساسًا لدى نجم الريدز السابق هامان، الذي أعرب عن دهشته لتصريحات الجناح واقترح أن الانتقال إلى السعودية أو أي مكان آخر قد يكون "الحل الأفضل".
وفي حديثه إلى BetGoat، قال هامان : "كانت هناك مستويات سيئة بدون صلاح أيضًا، لذا من غير العدل أن نلقي باللوم عليه وحده. لكن تصريحه عن عدم رغبته في إثبات قيمته كل يوم أثر فيّ. هذا هو الحال بالضبط.
"عندما تجلب لاعبين مثل إيزاك وإيكيتيكي وفيرتس، ولديك كودي جاكبو، عليك أن تقاتل من أجل مكانك بغض النظر عن الماضي. السؤال الرئيسي هو: هل صلاح مستعد للجلوس على مقاعد البدلاء لبضع مباريات إذا شعر المدرب أن هناك لاعبًا آخر أفضل منه، حتى لو كانت مباراة نصف نهائي أو نهائي دوري أبطال أوروبا؟ إذا لم يكن كذلك، فربما من الأفضل أن يفترق الطرفان.
"لا أرى سببًا يمنع صلاح وفيرتس من العمل معًا. وجد صلاح صعوبة في التسجيل من اللعب المفتوح منذ عيد الميلاد العام الماضي. السؤال هو إلى أي مدى لا يزال قادرًا على التأثير في المباريات. إنه الآن في سن 32 أو 33؛ بالنسبة للاعبين الهجوميّين، يمكن أن تحدث ستة أشهر فرقًا كبيرًا".