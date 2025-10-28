FBL-ENG-PR-BRENTFORD-LIVERPOOLAFP
علي سمير

مشكلة شخصية مع صلاح؟ رومانو يكشف الحقيقة الكاملة وراء رحيل سلوت عن ليفربول!

الجدل يحيط بمستقبل المدرب الهولندي

وسط التكهنات المستمرة حول رحيل المدرب آرني سلوت عن ليفربول بسبب الننتائج السيئة في الفترة الأخيرة، خرج الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو من أجل توضيح كل شيء.

سلوت الذي قاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي رقم 20 له في تاريخه الموسم الماضي، يمر باختبار صعب مع الريدز حاليًا، حيث خسر فريقه 5 مباريات من آخر 6 لعبها في جميع المسابقات، منها أربع مواجهات متتالية في البريميرليج.

المعاناة بدأت بالخسارة من كريستال بالاس في اللحظات الأخيرة بالدقيقة "97"، ثم سقط الفريق ضد جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، وتعرض للهزيمة ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

الفوز على فرانكفورت 5/1 في دوري الأبطال منح الجماهير بصيصًا من الأمل، ولكن هزيمة برينتفورد الأخيرة تسببت في تزايد التساؤلات حول كفاءة سلوت، وإمكانية استمراره بمنصبه لفترة أطول.

    ماذا قال رومانو عن مستقبل سلوت؟

    الصحفي الإيطالي قال عبر قناته على موقع "يوتيوب":"داخليًا، وعندما أقول هذه الكلمة فأنا أعني إدارة النادي والملاك، هناك دعم كبير لآرني سلوت وثقة عمياء في قدراته في الوقت الحالي رغم الأنباء الأخيرة".

    وأضاف:"إنهم مقتنعون تمامًا بأنه أفضل مدرب للتعامل مع الوضع، من الواضح أن الفريق يعاني من بداية سيئة للموسم، لكن ليفربول مقتنع بأن كل شيء سيكون على ما يُرام، كما أن الصفقات الجديدة لا تزال بحاجة إلى وقت للتأقلم لاستعادة روح الموسم الماضي".

    ثقة كاملة

    وواصل رومانو حديثه:"هناك ثقة كاملة من ليفربول تجاه سلوت، التواصل مستمر على مدار الأيام الماضية وجميع أفراد الإدارة يدعمونه بشكل واضح".

    وعن وجود أزمة مع بعض اللاعبين خاصة محمد صلاح بعد جلوسه كبديل أمام آينتراخت فرانكفورت:"لا توجد أي مشاكل، ولا علاقة سيئة بين اللاعبين وسلوت، هناك بعض الأمور التكتيكية والنفسية بشكل أكيد، ولكن لا توجد أي ضغينة بين أحد في النادي".

  • رومانو ينهي الجدل

    كشف حساب "indykaila" عن أن القلق يتزايد بين مسؤولي ليفربول تجاه الفريق خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط بسبب النتائج بل أيضًا لتراجع مستوى الأداء بشكل عام، تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

    قد يدفع القلق إدارة ليفربول إلى اتخاذ قرار حاسم منتصف الموسم الحالي إذا لم يتحسن أداء الفريق خلال الفترة المقبلة، إذ أصبح منصب المدرب الهولندي غير آمن في الوقت الحالي.

    وأوضح الحساب أن ملاك ليفربول يعتقدون أن المدرب الألماني يورجن كلوب سيكون منفتحًا على فكرة العودة مرة أخرى إلى آنفيلد، بعد رحيله بنهاية الموسم الماضي.

    كلوب يتولى حاليًا منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بُل، وأيضًا عضو في فريق خبراء يهدف إلى تطوير الكرة الألمانية، عبر رابطة الدوري الألماني.

     وفي نفس الوقت هناك تفاؤل من جانب مسؤولي الريدز، بإمكانية إعادته لقيادة الفريق مرة أخرى، بعد رحيله في صيف 2024، وتولي سلوت المسؤولية خلفًا له.

    وأكد الحساب أن ليفربول لم يتواصل حتى الآن مع يورجن كلوب، ولكن يسود شعور داخل أروقة النادي، بأن المدرب الألماني لن يرفض العودة التاريخية المحتملة إلى الفريق، الذي حقق معه الكثير من الإنجازات.

    يأتي ذلك بعد النتائج السلبية للفريق، بالإضافة إلى الأداء غير المقنع الذي يقدمه اللاعبين، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح خلال الآونة الأخيرة، ولكن حديث رومانو ينفي ذلك تمامًا.

    ما موقف كلوب من العودة إلى ليفربول؟

    فاجأ المدرب الألماني يورجن كلوب جماهير ليفربول بحديثه الأخير، بعدما لم يستبعد فكرة العودة إلى آنفيلد في المستقبل، مؤكدًا أن الباب "ما زال مفتوحًا نظريًا" أمام فترة ثانية مع الريدز.

    كلوب، الذي رحل عن تدريب ليفربول بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بـ الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، يعمل حاليًا في أحد المشاريع الرياضية التابعة لمجموعة ريد بُل، لكنه أوضح أنه لا يفتقد أجواء التدريب اليومية، رغم أنه ما زال يمارس دورًا قريبًا من المجال.

    وخلال ظهوره في بودكاست "Diary of a CEO"، قال كلوب: "قلت سابقًا إنني لن أدرب أي فريق إنجليزي آخر، وهذا يعني أن ليفربول هو الاستثناء الوحيد الممكن، لا أعرف ما الذي سيحدث مستقبلاً، لكن نظريًا، عودتي ممكنة".

    وأضاف بابتسامة: "أنا الآن أستمتع بما أفعله، ولا أفتقد الوقوف تحت المطر لثلاث ساعات أو حضور المؤتمرات الصحفية المتكررة، بعد أكثر من 1000 مباراة في مسيرتي، أعتقد أنني قضيت وقتًا كافيًا داخل غرف الملابس، ورائحتها ليست جميلة كما يظن البعض".

    وتابع المدرب الألماني البالغ من العمر 58 عامًا: "قد تتغير الأمور بعد بضع سنوات، لا أحد يعرف، لست مضطرًا الآن لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوقف عن التدريب نهائيًا، ما يهمني في هذه المرحلة أن أكون مركزًا بنسبة 100٪ في المشروع الذي أعمل عليه، لأن هذا فقط ما يضمن أنني أقدم أفضل ما لدي".

    بهذا التصريح، ترك كلوب باب الأمل مفتوحًا أمام جماهير ليفربول التي ما زالت ترى فيه الرمز الأبرز لعصر ذهبي حديث في تاريخ النادي.