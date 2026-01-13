Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

"أُدرب مجموعة من المبتدئين" .. الكشف عن سر انفجار ألونسو في لاعبي ريال مدريد وهوية "المدرب" الذي أزعجه ذكر اسمه

المدرب الإسباني خرج برسالة وداع بعد رحيله عن ريال مدريد

كواليس وتفاصيل جديدة تكشف مدى توتر العلاقة بين تشابي ألونسو ولاعبيه في ريال مدريد، قبل إعلان مغادرته للنادي الإسباني أمس، الإثنين، بعد فترة قصيرة للغاية قضاها في سانتياجو برنابيو.

ألونسو وصل إلى ريال الصيف الماضي لتعويض رحيل كارلو أنشيلوتي عن النادي، وسط توقعات ضخمة بنجاح مدرب باير ليفركوزن السابق، وقيادته الفريق نحو حقبة تاريخية.

ولكن الأمور لم تسر على ما يُرام مع ألونسو، تعرض للعديد من الأزمات والفترات الصعبة وشائعات الإقالة، قبل أن تتحول تلك التكهنات إلى أمر واقع عقب خسارة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة يوم الأحد الماضي.

وخرج ألونسو برسالة لتوديع ريال مدريد بعد الرحيل قائلًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"ينتهي هذا الفصل من مسيرتي المهنية، الأمور لم تسر كما كنا نأمل، تدريب ريال مدريد كان شرفًا ومسؤولية، أشكر النادي واللاعبين وقبل كل الشيء الجماهير على ثقتهم ودعمهم، أغادر باحترام وفخر بما قدمته من جهد".

الميرينجي أعلن التعاقد مع لاعبه السابق ألفارو أربيلوا كمدرب مؤقت، ولكن قبل بداية هذه الحقبة الجديدة، تطرقت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى كواليس خاصة بتجربة ألونسو..

    فجوة كبيرة

    الصحيفة قالت إن رحيل ألونسو بدأ من اوائل شهر نوفمبر، بعد فترة وجيزة من كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني، والذي انتهى بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

    وأوضحت أن ألونسو انفجر في وجه اللاعبين بإحدى الحصص التدريبية في مدينة فالديبيباس الرياضية، وقال لهم بالنص :"لم أكن أعلم أنني سأدرب مجموعة من المبتدئين".

    الأمر لم يكن مجرد تحذير عادي لجذب انتباه اللاعبين أو لتحفيزهم، بل لقطة كشفت الفجوة الهائلة بين تشابي وفريقه، لعدم مقدرة اللاعبين على تلبية المتطلبات التي كان يفرضها عليهم في التدريبات.

    مران الفريق كان يتحول في كل مرة إلى مشهد متوتر، تنتشر فيه الوجوه العابسة والسلوكيات السيئة، همسات بين اللاعبين للتعبير عن عدم رضاهم لما يحدث.

  • إرهاق تكتيكي ومعلومات كثيرة

    اللاعبون شعروا بالإرهاق الشديد من التدريبات التكتيكية لألونسو، كما اشتكوا بشكل مستمر من الكم الهائل من المعلومات التي كان يلقيها عليهم في المحاضرات.

    الحماس المفرط لديه تجاه العمل التكتيكي لم يكن مفيدًا للفريق، بل جاء بنتيجة عكسية، بالإضافة إلى تصحيحاته المستمرة لتصرفات اللاعبين، ونفس الأمر بالنسبة لمساعده سيباس باريلا، والذي كان مصدرًا للعديد من المشاكل داخل الفريق.

    وجود هذا العدد من الأشخاص يصدرون الأوامر بشكل مستمر ويهتمون بكل تفصيلة، جعل اللاعبين لا يشعرون بالراحة، وخلق حالة سلبية انتشرت بشكل واسع داخل الفريق.

    لم يحصل على فرصته

    المدرب الإسباني كان يدرك أنه لم يحصل على الوقت الكافي لإعداد فريقه فور وصوله لريال مدريد قبل كأس العالم للأندية، حيث اضطر للقدوم لخوض البطولة سريعًا، بعدها عادت المنافسات المحلية بشكل سريع، لذلك لم يحصل على فرصة للعمل على فلفسته.

    وهو ما دفعه إلى القيام بالعديد من التغييرات وتصحيح بعض الأمور، وكان يحاول فعل ذلك في الحصص التدريبية، بعدما أدرك أن الفريق لا يزال بعيدًا عن المستوى الذي يطمح إليه.

    ألونسو حاول فعل ذلك بشكل سريع، حتى يقوم بإصلاح الأخطاء المنتشرة والأشياء التي لا تتفق مع فلفسته، لتجنب الخروج من الموسم بلا بطولات، ولكن الوتيرة السريعة تسببت في أزمة مع اللاعبين وجعلت الأمور معقدة وصعبة.

    ظهور اسم أربيلوا

    وفي سياق متصل، قالت "ماركا" إن ظهور اسم ألفارو أربيلوا مدرب فريق كاستيا بشكل مستمر في غرفة ملابس ريال مدريد، شتت انتباه اللاعبين تجاه الرجل الذي سيصبح مدربًا للفريق بعد ألونسو كحل محتمل.

    أربيلوا كان حاضرًا بقوة داخل أرجاء النادي، بل حرصت إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز على ذكر اسمه لاستطلاع الأجواء، كما سُمح له بحضور تدريبات الفريق الأول.

    ووسط كل هذه الأحداث، كان من الطبيعي تفاقم الوضع، نعم حدثت بعض محاولات التهدئة واحتواء الموقف، ولكن الجميع كان يتوقع وصول الأمر إلى هذه المرحلة الصعبة التي انهار فيها كل شيء.

