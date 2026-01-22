Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2025getty
الدوري الإنجليزي وجهة محتملة.. ريال مدريد وأربيلوا يطلبان من أرنولد البحث عن فريق جديد!

وضع اللاعب يزداد صعوبة مع مرور الوقت والرحيل يظهر كحل مناسب

تحول انتقال ترنت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، الذي كان بمثابة حلم بالنسبة له، إلى كابوس سريعًا، حيث أفادت التقارير أن المدافع السابق لليفربول طُلب منه البحث عن نادٍ جديد.

 انتقل اللاعب الدولي الإنجليزي إلى إسبانيا في عام 2025 بعد انتهاء عقده في أنفيلد، لكنه واجه صعوبات في سانتياجو برنابيو وأصبح زائدًا عن الحاجة في الفريق.

  • صفقة الأحلام: ألكسندر-أرنولد يضغط من أجل الانتقال إلى مدريد

    دفع ريال مدريد مبلغًا زهيدًا مقابل لاعب كان في طريقه إلى الانتقال إلى نادٍ آخر الصيف الماضي، وذلك من أجل ضمه إلى خططه لكأس العالم للأندية. وقد ظهر ألكسندر-أرنولد لأول مرة مع الفريق الأبيض في تلك البطولة، حيث كان الجميع يتوقع منه الكثير.

    اكتسب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا شهرة في ليفربول، حيث كسر القوالب النمطية للظهير. بفضل قدرته على التقدم إلى الأمام وتقديم التمريرات الحاسمة بنفس السهولة التي يتراجع بها إلى الخلف لأداء الواجب الدفاعي.

    كان ريال مدريد حريصًا بشكل مفهوم على الحصول على هذه المميزات، حيث كان من المتوقع أن ينسجم ألكسندر-أرنولد بسلاسة مع خططهم كخيار آخر في اللعب بالكرة يمكن أن يوفر الذخيرة للثنائي المرعب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

  • Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بداية مخيبة للآمال

    لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها، حيث لم تساعد الإصابات ألكسندر-أرنولد في تحقيق هدفه. لقد خاض 11 مباراة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، كان آخرها في 3 ديسمبر.

    وفقًا لصحيفة "إل ناسيونال"، فإن الوضع في مدريد قد "وصل إلى نقطة الانهيار". ويقال إن المدرب المؤقت للبلانكوس، ألفارو أربيلوا، أبلغ ألكسندر-أرنولد أنه "ليس جزءًا من خطط الفريق".

    يُزعم أن "ضعف ألكسندر-أرنولد الدفاعي قد انكشف"، بينما لم يقدم "التوازن أو الدقة المتوقعة" في الجانب الهجومي. يعتقد الجهاز الفني في البرنابيو أن "الإنجليزي لم يتأقلم تمامًا"، على الرغم من وجود زميله وصديقه المقرب جود بيلينجهام إلى جانبه.

  • مستبعد: أربيلوا لن يعتمد على أرنولد

    ألكسندر-أرنولد متهم بأنه أصبح "متوقعًا" في كلا طرفي الملعب، مع استعداد ريال مدريد للتخلي عنه، بينما سبق أن طالب مدربه السابق تشابي ألونسو بمنحه المزيد من الوقت لإثبات نفسه.

    وقال ألونسو قبل رحيله عن ريال: "ترنت لاعب من الطراز الأول، ونحن بحاجة إليه. هذه هي سنته الأولى، وفترة التكيف هذه أمر طبيعي. كما أنه متطلب من نفسه، وعلينا أن ندعمه خلال هذا التغيير المهم".

    تم إعفاء ألونسو من مهامه التدريبية، وقد يحذو ألكسندر-أرنولد حذوه قريبًا. وذلك لأن، كما ذكرت صحيفة إل ناسيونال، "النادي يدرك أن استمراره لا معنى له وأن إطالة أمد هذه الحالة لن يؤدي إلا إلى الإضرار باللاعب والفريق نفسه". ويُزعم أن بيعه سيتم الموافقة عليه في الصيف.

    يُقال إن أربيلوا أطلع ألكسندر-أرنولد على هذا الموقف في "محادثة صريحة". في خطوة وُصفت على أنها جاءت "من أجل مصلحته، حيث يجب أن يبحث عن مخرج في سوق الصيف". وقد أكد له المدرب الحالي لريال مدريد أنه لن يمنحه أي وقت للعب تحت إشرافه. ويُشار إلى أن هذا ليس "قرارًا تأديبيًا، بل قرارًا رياضيًا بحتًا".

  • Trent Alexander Arnold Liverpool 2025Getty Images

    ما هو مستقبل ألكسندر-أرنولد؟ عودة محتملة إلى ليفربول

    يعتبر ألكسندر-أرنولد في حاجة إلى "بيئة أقل تطلبًا، حيث يمكنه استعادة ثقته بنفسه واستمراريته". وهو يدرك أن فترة وجوده في العاصمة الإسبانية كانت "فاشلة" وأن "البقاء على مقاعد البدلاء لمدة عام آخر لن يؤدي إلا إلى تفاقم وضعه".

    ويقال إن وكلاء أعماله "يعملون على إيجاد وجهات محتملة لإعادة إطلاق مسيرته"لأن ريال مدريد "يريد إنهاء هذا الفصل في أقرب وقت ممكن". وربما يكون ألكسندر-أرنولد قد خاض آخر مباراة له مع النادي، حيث رفض أربيلوا إعادة تقييم خططه من أجله.

    جاء هذا القرار القاسي في أسوأ وقت ممكن لألكسندر-أرنولد، الذي عاد مؤخرًا إلى منتخب إنجلترا. وكان من المتوقع أن تخدم صفاته مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل في طريقه نحو كأس العالم 2026، ولكن يبدو الآن أن فرصته في المشاركة في تلك البطولة ضئيلة.

    يُتوقع الآن عودة ألكسندر-أرنولد سريعًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُقترح أنه قد يعود إلى ليفربول رغم الغضب الجماهيري ضده بعد رحيله الصيف الماضي، لكنه قد لا يمانع الذهاب إلى أنفيلد من جديد لإحياء مسيرته في بيئة مألوفة.

