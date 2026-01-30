(C)Getty Images
راموس إلى العراق؟ القوة الجوية يفاوض وميلان العقبة!
راموس بلا فريق
سيرخيو راموس هو لاعب حر بعد أن قطع علاقاته مع فريق مونتيري المكسيكي، ويسعى للعودة إلى أوروبا ويقال إنه يطمح إلى مكان في المنتخب الإسباني لكأس العالم 2026، بعد أن خاض 180 مباراة مع منتخب بلاده.
وتم ربط راموس بوجود عرض من الدوري العراقي، وبالتحديد من فريق القوة الجوية، في الأيام الماضية، الأمر الذي جعل رئيس النادي معد بداي يخرج للرد على التقارير والشائعات.
عرض حقيقي من القوة الجوية
وقال رحيم الدراجي، المتحدث الإعلامي للنادي، لوكالة الأنباء الفرنسية قبل أيام: "ادارة نادي القوة الجوية برئاسة معد بدايّ فتحت قنوات الاتصال مع مدير أعمال قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد الأسبق سيرخيو راموس بهدف ضمه في فترة الانتقالات الشتوية لصفوف الفريق بالدوري العراقي".
وأضاف: "هناك تفاعلًا ايجابيًا من قبل مدير أعمال اللاعب وننتظر الرد النهائي وشروط اللاعب في أسرع وقت لإتمام الصفقة. إذا ما حصل وانتهت الصفقة فإن إضافة لاعب مخضرم يملك تاريخا حافلا وإنجازات كبيرة ستكون مؤثرة في تشكيلة الصقور".
وواصل: "لا توجد معوقات أمام انضمام راموس واللعب في دوري نجوم العراق وإضافته ستكون مهمة لسمعة الدوري، لكننا ننتظر لحظة التوافق في بنود العقد وطلباته".
رئيس النادي يدخل على الخط
وقال رئيس نادي القوة الجوية العراقي معد بداي في تصريحات تلفزيونية: "إن العرض المقدم إلى النجم الإسباني سيرخيو راموس حقيقي وصحيح بنسبة مئة في المئة، وإدارة النادي قدمت عرضًا رسميًا إلى اللاعب، ووكيل أعماله رحب به".
وأضاف: "نحن لغاية الآن ننتظر رد اللاعب على عرض القوة الجوية، وعلمنا أيضًا بأن نادي ميلان هو الآخر دخل على الخط وقدم للمدافع الإسباني راتبًا قدره خمسة ملايين دولار، بالتالي نحن مستمرون في المفاوضات وننتظر الرد الرسمي من اللاعب".
وأكمل رئيس النادي العراقي: "قد تكون الصفقة مكلفة بالنسبة للقوة الجوية، لكن هناك رجل أعمال محب للصقور سيتكفل بكل تكاليف الصفقة من حيث قيمة العقد، بالإضافة إلى مكان إقامته وتوفير كل الشروط التي يرغب بها اللاعب من حماية وسيارة خاصة وكل شيء".
راموس والاستحواذ على إشبيلية
في نهاية العام، أُعلن أن راموس كان يدرس إمكانية أن يصبح مالكًا لنادٍ. ويُقال إنه جمع مجموعة من المستثمرين المقتنعين بأن الصفقة مع إشبيلية يمكن أن تتم.
يبدو أن خطوة مهمة قد اتُخذت نحو تحقيق هذا الحلم، فوفقًا لـ Cadena SER، توصل راموس وشركاؤه في العرض إلى "اتفاق مبدئي مع مجموعة المساهمين الرئيسيين في النادي".
ويُزعم أنه تم البدء في "فترة استثنائية، سيقوم خلالها الطرفان بفحص الحسابات المالية لسيفيلاي قبل محاولة إبرام اتفاق نهائي".
تعاون راموس مع رجل الأعمال الأرجنتيني مارتن إنك، المدير التنفيذي لشركة Five Eleven Capital، وهي مجموعة استثمارية أمريكية متخصصة في كرة القدم. كلاهما على دراية جيدة بكيفية عمل إشبيلية، حيث أن المدير الرياضي للنادي، أنطونيو كوردون، قد تعاون مع المجموعة في الماضي.
تشير Cadena SER إلى أن راموس "وقع خطاب نوايا مع العديد من المساهمين الرئيسيين في إشبيلية، على أن تكون الخطوة الرسمية التالية هي الاستحواذ".
