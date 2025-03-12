"رافع الرويلي قد لا يلعب مجددًا!" .. تطورات مفاجئة تقرب النصر من نقاط مباراة العروبة

فصل جديد من أزمة النصر ورافع الرويلي..

في الوقت الذي ظن فيه قطاع كبير من الجماهير، أن قضية النصر والحارس رافع الرويلي "انتهت"؛ ها هي تظهر مفاجأة جديدة.

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النصر قدّم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد "أهلية" مشاركة الرويلي مع العروبة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

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وقاد الرويلي وقتها العروبة؛ للفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (2-1)، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.