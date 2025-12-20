من التوقفات إلى الكفاءة المالية .. رابطة الدوري السعودي في مرمى الانتقادات بين مجاملة النصر واتهام رئيس الهلال!

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أرسلت تعميمًا رسميًا إلى أندية روشن، الخميس الماضي، بتمديد الموعد النهائي لمهلة تسوية مستحقاتهم المالية، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

الرابطة قررت تمديد الموعد النهائي لتسلم إقرار بعدم وجود مستحقات متأخرة لدى الدائنين، إلى 25 يناير، بدلًا من 25 ديسمبر، أي بتأجيل شهر كامل، تمهيدًا للحصول على شهادة الكفاءة المالية، للتسجيل خلال الفترة الثانية من الموسم.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان نادي النصر من تسجيل اللاعبين، وهو الأمر الذي تم تفسيره لعدة أسباب؛ إما بسبب مستحقات مانشستر سيتي في صفقة إيمريك لابورت، بقيمة 9 ملايين يورو، والتي كان واجبًا سدادها قبل 31 أغسطس 2025، أو مستحقات المدرب الأسبق روي فيتوريا، التي تبلغ ما يقارب 5 ملايين دولار، بعد قرار الإدارة بإنهاء عقده من طرف واحد.

هناك اتجاه أيضًا يتعلق بأزمة صفقة دافيد هانسكو، لاعب أتلتيكو مدريد الحالي، وإلغاء الصفقة بعد التوصل لاتفاق كامل، وإلزام النصر بتعويض مالي فقط.

بقطع النظر عن السبب وراء إيقاف النصر من التسجيل، فإن تزامنه مع قرار الرابطة الجديد، قد أثار جدلًا كبيرًا، وسط اتهامات بأن ما أصدرته الرابطة متعلق بأزمة الأصفر، ومن أجل إنقاذ فرصه في التسجيل خلال فترة الميركاتو.