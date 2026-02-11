نظرًا للصعوبات .. رابطة الدوري السعودي تدرس التخلي عن نظرية "عكس المرآة" في جدولة المباريات

دائمًا ما تتسبب جدولة المباريات في دوري روشن السعودي الكثير من الجدل، وما حدث في بداية الموسم الجاري خير مثال على ذلك..

بعض الأندية ادعت أن الجدولة خدمت نادي النصر بالتحديد، حيث بدأ الموسم بمواجهات التعاون، الخلود، الرياض، الاتحاد، الفتح، الحزم، الفيحاء، نيوم، الخليج والأخدود، محققًا عشرة انتصارات متتالية، قبل أن تنقطع تلك السلسلة في الجولة الـ12 بالتعادل أمام الاتفاق.

أحد من اعترضوا علانيةً كان رئيس الهلال نواف بن سعد، حيث زعم أن فريقه تضرر من جدولة مباريات الموسم الجاري، فيما ادعى استفادة العالمي.

وقال رئيس القلعة الزرقاء في تصريحاته لبودكاست "سقراط": " قال خلال تصريحاته لـ"راديو ثمانية": "فوجئت بجدولة المباريات، تخيل أن هناك خطاب وصلنا يقول إننا سنخوض مباريات في فترة معينة، دون تحديد الملعب أو الخصم، وبعد فترة نعلم خصومنا في تلك المباريات، إذًا كيف أعرف أنا آلية جدولة المباريات!، كيف يلعب الهلال في خلال شهر أمام الاتحاد والأهلي في مدينة جدة!، على الأقل من المفترض أن نواجه أحدهما في جدة والآخر في الرياض خلال هذا الشهر، والعكس صحيح في الدور الثاني".

وأضاف: "كل هذا يؤثر على عدالة المنافسة؛ يؤثر في فترات الراحة مع مراعاة أننا ننافس في دوري أبطال آسيا للنخبة كذلك، العدالة كانت موجودة سابقًا، وقتها كنا نعلم أن بطل الدوري يلتقي بالصاعد حديثًا لدوري المحترفين في الجولة الأولى، والثاني مع صاحب المركز الـ11، كانت الآليات واضحة، أما الآن فغامضة بالنسبة لنا".

رئيس القلعة الزرقاء واصل: "الهلال متضرر جدًا من جدولة مباريات الموسم الجاري، لكن هناك أندية مستفيدة من جدولة المباريات، حيث كانت مبارياتها سهلة في البداية، والجمهور رأى ذلك ويعرف. أعتقد نادي النصر مستفيد جدًا من هذه الجدولة .. مستفيد جدًا".

وأكمل: "النصراويون يقولون إنهم سيتورطون في نهاية الموسم في المباريات الكبيرة؟ (يضحك)، في نهاية الموسم ستكون كافة الفرق قد أُنهكت، وبعض الأندية تريد مجرد الحفاظ فقط على مركزها".