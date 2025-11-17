Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty
Chris Burton و محمود خالد

"هؤلاء هم العباقرة" .. رئيس البرتغال يتحدث عن حزن رونالدو بعد التأهل لكأس العالم 2026

"في أمريكا، ستفوز البرتغال"

تحدّث مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس البرتغال، عن المشاعر المختلطة التي انتابت كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب الأول، الذي غاب عن مباراة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وشهدت فوزًا تاريخيًا لـ"البحارة".

ووجّه المنتخب البرتغالي إنذارًا شديد اللهجة لجميع المنافسين، بعد تأهله إلى مونديال 2026، بانتصار عريض على أرمينيا، بنتيجة (9-1)، ليؤكد بطل دوري الأمم الأوروبية أنه عازم بقوة على المنافسة من أجل اللقب، في مشاركته السابعة تاريخيًا.

  إيقاف رونالدو: لماذا غاب قائد البرتغال عن مباراة أرمينيا؟

    وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة أرمينيا، التي شهدت نتيجة تاريخية للبرتغال، بعدما تلقى بطاقة حمراء في الجولة الماضية أمام أيرلندا، حيث قرر الحكم جلين نيبيرج، طرده مباشرة في الدقيقة 61، بداعي قيامه بضرب المدافع دارا أوشي "بالمرفق" داخل منطقة الجزاء.

    رونالدو بدا متأثرًا من صافرات استهجان الجماهير الأيرلندية، والتي وضحت جليّة في رده على استفزازاتهم عقب واقعة ضرب المدافع، بالإشارة إليهم بالبكاء، قبل أن يفاجأ بالحكم الذي توجه إلى تقنية الفيديو للتأكد من الواقعة، ليعود ويلغي بطاقة الإنذار، ويحوّلها إلى الطرد المباشر.

    وأفادت تقارير بأن الطرد المباشر الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو، من شأنه أن يتبعه قرار بإيقاف اللاعب لمباراتين، ما يعني غيابه عن بداية مشوار البرتغال في كأس العالم 2026، الأمر الذي استدعى الاتحاد المحلي للتحرك من أجل المطالبة بمنع إيقاف رونالدو لأكثر من مباراة واحدة.

  Cristiano Ronaldo Portugal Ireland 2025

    مشاعر مختلطة: كريستيانو يراقب من بعيد

    وتحدث رئيس البرتغال، للصحفيين، عن المشاعر المختلطة لرونالدو، والذي شاهد تأهل بلاده لكأس العالم من بعيد، قائلًا "كريستيانو دائمًا له مكانة خاصة، إنه دائمًا في قلوبنا، ويحتل مكانة في تقديرنا، لابد أنه يشعر بالأسف الشديد لعدم حضوره المباراة، إنه لأمر مؤسف، لقد غاب عن مباراة كان من المهم أن يكون فيها القائد حاضرًا، ولكن - حسنًا -، هكذا هم العباقرة".

    رونالدو يطمح نحو تحقيق إنجازًا تاريخيًا، بالوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، في ظل تبقي 47 هدفًا على بلوغ ذلك الإنجاز، مع المزيد من الألقاب الكبرى، ما يجعله حريصًا على عدم تفويت أي فرصة لذلك، إلا أن الإيقاف حرمه من مباراة شهدت فوزًا تاريخيًا على أرمينيا، بتسعة أهداف كاملة، شهد إحراز هاتريك مزدوج من الثنائي برونو فيرنانديش وجواو نيفيش.

    وأضاف دي سوزا كلمة للمدرب روبرتو مارتينيز، قائلًا "إنه يستحق التأهل، الناس قالوا عنه لن ينجح، ما زلت أتذكر العشاء الأول للفريق، حيث كان اللاعبون على طاولة ومارتينيز على أخرى، وقالوا إنهم لن يهتموا به. لقد صمد حتى وصل إلى حيث ما كان عليه أن يكون، الـ(9-1) هي فرحة لنا جميعًا".

  البرتغال تتأهل للمونديال بطريقة رائعة

    وحول حجز البرتغال لتذكرة كأس العالم 2026، بتلك النهاية الرائعة، قال رئيس البلاد "هذه هي مباراة حياتي، وحياة الكثير من البرتغاليين، لقد خضنا مباريات أكثر إثارة، وانتهت بانتصارات، ولكن الـ(9-1) نتيجة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وكان من الممكن أن تكون النتيجة (10-1) أو (11-1)، كانت مباراة استثنائية. الفريق لعب بروح عالية وأناقة وسرعة، لقد كان اللقاء فريدًا من نوعه، من الجيد أن هناك الكثير من الأطفال هنا؛ لأنهم سيتذكرون تلك المواجهة".

    واستطرد دي سوزا "نحن في المرحلة النهائية (من كأس العالم)، وللصدفة السعيدة، كنت قد حددت موعد تسليم الميداليات لفوزنا في دوري الأمم، اليوم، إنه مزيج سعيد؛ فزنا بدوري الأمم، وأنا أقوم بتوزيع الميداليات، بعد مباراة رائعة، هذا هو ختام دورة، لأنني بدأت مع يورو 2016 وأنا أنهيها بهذا التأهل".

  Cristiano Ronaldo Portugal 2025

    هل يستطيع رونالدو الفوز بكأس العالم قبل اعتزاله؟

    يمكن الآن البدء في وضع الخطط، لمحاولة الفوز باللقب العالمي. الإجماع العام هو أن البرتغال، التي تعتمد على لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديش وجواو فيليكس وروبن دياش وجواو نيفيش وفيتينيا، بات لديها ما يكفي من المواهب لتنافس على أكبر الجوائز.

    ويعتزم دي سوزا مشاهدة رحلة البرتغال نحو المنافسة على كأس العالم، مطالبًا لاعبيه بتحقيق أهم الجوائز، قائلًا "بالطبع، أستطيع أن أرى ذلك. لديّ عبارة اتفق عليها رئيس الاتحاد معي، ومع رئيس الوزراء: (في أمريكا، ستفوز البرتغال)".

    وبسؤاله حول السفر إلى الولايات المتحدة لمشاهدة المباريات، علّق رئيس البرتغال "إذا تمت دعوتي، فسأذهب، وإن لم أتلق دعوة، فسأدفع من جيبي الخاص لحضور مباراة أو اثنتين".

    وسارع كريستيانو رونالدو إلى تهنئة زملائه في البرتغال، بعد حسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، علمًا بأنه أقرّ مسبقًا بأن هذه البطولة ستكون الأخيرة له كلاعب دولي، إلا أنه اعترف أيضًا بأن أمامه عام أو اثنان قبل أن يفكر في الاعتزال، خاصة بعدما جدد عقده مع النصر حتى صيف 2027.