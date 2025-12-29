the best fifaGetty Images
أحمد فرهود

وداعًا "ذا بيست" .. "فيفا" يعلن ثورة جديدة في جوائز الأفضل في العالم

مفاجأة جديدة في عالم كرة القدم..

من فترةٍ إلى أخرى أصبحنا نشهد ثورة كبيرة في عالم كرة القدم؛ سواء كان ذلك داخل أرضية المستطيل الأخضر، أو خارجه.

آخر أشكال الثورات في عالم كرة القدم؛ تم الكشف عنها رسميًا في ساعة مُتأخرة من مساء يوم الإثنين، وتتعلق بحفل جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست".

هذه الجوائز التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويًا، للأفضل في اللعبة - رجال وسيدات -؛ ستختفي تمامًا بداية من العام القادم 2026، وتحل محلها جوائز أخرى.

ويُعد النجم عثمان ديمبيلي، جناح نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، آخر المتوّجين بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2025؛ وذلك قبل الإعلان عن الجوائز الجديدة.

  FIFA World Cup 2026 Official Draw

    مذكرة تفاهم بين "فيفا" ومجلس دبي الرياضي تسفر عن جوائز جديدة!

    وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، مذكرة تفاهم مع مجلس دبي الرياضي، خلال القمة العالمية للرياضة.

    هذه المذكرة؛ تنص على إقامة حفل جوائز الأفضل في العالم، بالتعاون بين "فيفا" ومجلس دبي الرياضي.

    ووفقًا لبيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ سيكون هذا الحفل هو الوحيد للأفضل في العالم، بداية من عام 2026.

    وهذا يعني إلغاء حفل "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، والاكتفاء بالجائزة الجديدة التي تم الإعلان عنها؛ وذلك بالتعاون بين "فيفا" ومجلس دبي الرياضي، كما ذكرنا.

  • شخصيات مرموقة تحضر الحفل الجديد لجوائز الأفضل في العالم

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أن حفل الجوائز الجديدة للأفضل في العالم، والذي ستقام أول نسخة منه عام 2026؛ سيكون بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وسيستقطب الحفل أبرز الشخصيات المؤثرة في اللعبة؛ محتفيًا بأفضل اللاعبين واللاعبات والفرق والمنتخبات، وبإنجازات كرة القدم في كل عام.

  • الجوائز الجديدة ستكون "أسلوبًا مبتكرًا" للاحتفاء بكرة القدم

    وبمناسبة إطلاق الجوائز الجديدة.. أعرب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن سعادته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي؛ قائلًا: "هذه المدينة الإماراتية تعيش كرة القدم وتنبض بروحها".

    وأضاف إنفانتينو: "لن يكون هذا مجرد حفل لتسليم الجوائز؛ بل سيكون أسلوبًا مبتكَرًا للاحتفاء بكرة القدم وتكريمها، وتتويج أصحاب وصاحبات أفضل أداء داخل الملعب وخارجه".

  • التزام دبي بـ"تطوير" المنظومة الرياضية في العالم

    من جهته.. أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، على عمق العلاقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ ما أسفر عن عديد المبادرات، في هذه اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

    وتابع الشيخ منصور: "يسُرّنا الإعلان عن هذه الاتفاقية الجديدة، الخاصة بحفل جوائز الأفضل في العالم؛ والتي تؤكد استمرار التعاون بين مجلس دبي و(فيفا)، وتعكس مكانة المدينة المرموقة على خريطة كرة القدم العالمية".

    واستطرد سموه: "دبي ملتزمة بدعم تطوير منظومة الرياضة العالمية عمومًا، وكرة القدم خصوصًا؛ إذ تمتلك جميع المقومات اللازمة للنجاح، في أداء هذا الدور على الوجه الأكمل".

    هذا وسيتم لاحقًا؛ كشف المزيد من المعلومات عن فئات الجوائز وآلية الترشيح، ونظام التصويت.

  The Best Ballon d'Or

    تاريخ جائزة "ذا بيست" منذ الانفصال عن فرانس فوتبول

    حفل جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم، انطلقت لأول مرة في عام 2016؛ بعد انفصال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مجلة "فرانس فوتبول" وجائزتها الشهيرة "الكرة الذهبية".

    وتوّج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بأول نسختين لجائزة "ذا بيست"؛ وذلك في عام 2016 و2017، عندما كان لاعبًا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

    كما يُعتبر الأسطورة الأرجنتينية الآخر ليونيل ميسي، الأكثر تتويجًا بجائزة "ذا بيست"؛ حيث تحصل عليها في أعوام 2019، 2022 و2023.

    المتوجوّن بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم:

    * عام 2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو.

    * عام 2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو.

    * عام 2018: الكرواتي لوكا مودريتش.

    * عام 2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

    * عام 2020: البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    * عام 2021: البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    * عام 2022: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

    * عام 2023: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

    * عام 2024: البرازيلي فينيسيوس جونيور.

    * عام 2025: الفرنسي عثمان ديمبيلي.

