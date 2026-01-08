"دي لا فوينتي يعلم أن جارسيا الأفضل" .. حارس ريال مدريد السابق ومرشح رئاسي يتفقان على ظلم حارس برشلونة!

شهدت الفترة الماضية جدلًا واسعًا في إسبانيا، بشأن حارس مرمى اللاروخا الذي سيشارك في كأس العالم 2026، في ظل تراجع مستوى الحارس الأساسي أوناي سيمون، لاعب أتلتيك بيلباو، وتألق جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها ضد الفريق الباسكي ببطولة السوبر الإسباني والتي تُنقل حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني.
جارسيا ظهر بمستويات لافتة مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة، وساهم في فوز برشلونة بخماسية نظيفة، أمس، الأربعاء، بخماسية نظيفة على نظيره أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر.
السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي