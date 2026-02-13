دييغو سيميوني يسخر من لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، بعد الهزيمة الكارثية أمام أتلتيكو مدريد

انطلق أتلتيكو بقوة في مباراة قوية أقيمت في العاصمة الإسبانية، حيث اضطر إريك غارسيا إلى تسجيل هدف في مرماه بعد سبع دقائق من بداية المباراة. وضاعف مهاجم برشلونة السابق أنطوان جريزمان تقدم الروجيبلانكوس بعد 14 دقيقة من بداية المباراة.

وأضاف أديمولا لوكمان، الذي انضم للفريق في يناير، الهدف الثالث بعد مرور نصف ساعة من المباراة، وبعد هذا الهدف لفت سيميوني الأنظار بتصرفاته على مقاعد البدلاء. ركض الأرجنتيني الكاريزمي على طول خط التماس احتفالاً بالهدف.

بمجرد عودته إلى المنطقة الفنية، ومع مرور النجم الشاب يامال، رفع سيميوني ثلاثة أصابع في اتجاه جناح برشلونة - مع ابتسامة سريعة تنتشر على وجهه.

جوليان ألفاريز، الذي ترددت شائعات مؤخرًا عن رحيله، سجل الهدف الرابع لأتلتيكو في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. من المفترض أن يكون فريق سيميوني الآن في وضع مريح قبل مباراة الإياب في كامب نو يوم 4 مارس.