بعد فوز أتلتيكو مدريد على كلوب بروج في تصفيات دوري أبطال أوروبا، توجهت الأنظار بشكل طبيعي إلى دييغو سيميوني ومستقبل لاعبه الأكثر إبداعًا. سُئل المدرب الأرجنتيني، الذي أشرف على معظم سنوات ذروة غريزمان في إسبانيا، بشكل مباشر عن الشائعات التي تدور حول انتقال الفرنسي المحتمل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم. بدلاً من إنهاء التكهنات أو اتخاذ موقف حازم بـ "غير للبيع"، كان رد سيميوني متأملاً وعاطفياً بشكل ملحوظ، مما يشير ربما إلى أن عجلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

لم يتردد سيميوني في الاعتراف بدور اللاعب الشخصي في هذا القرار الحاسم لمسيرته، وقدم تصريحًا موجزًا ولكنه عميقًا حول هذا الموضوع. وفي حديثه للصحافة عن مستقبل جريزمان والاهتمام المزعوم من جانب أورلاندو سيتي، قال مدرب أتلتيكو: "آمل أن يختار ما هو الأفضل له، وما يريده حقًا، فهو يستحق أن يحصل على ما يرغب فيه".