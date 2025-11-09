"لن تعاقبه لو كان فينيسيوس" .. دييجو سيميوني يُعبر عن غضبه تجاه حكم لقاء أتلتيكو مدريد وليفانتي!

رصدت قناة "موفيستار" الإسبانية، حديث سيميوني الغاضب مع الحكم خيل مانزانو، بعد أن أشهر الأخير بطاقة صفراء لأحد لاعبي أتلتيكو مدريد.

اعتراض دييجو سيميوني لم يظهر بدقة عبر القناة الإسبانية، ولكنه قال للحكم: "لو كان فينيسيوس جونيور، لن تستطيع أن تشهر له البطاقة!"، في إشارة لنجم ريال مدريد.

جاء ذلك في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي شهدت إشهار البطاقة الصفراء 3 مرات للاعبي أتلتيكو، الأولى لنهويل مولينا بالدقيقة 84 ثم ماركوس يورينتي بالدقيقة 87 وأخيرة لخيمينيز بالدقيقة 90.

وقال سيميوني في اللقطة التي نشرتها القناة الإسبانية: "لماذا تطلق صافرتك؟ عليك بالهدوء، ولماذا تشهر البطاقة الصفراء؟ لو كان لفينيسيوس لما رفعت الكارت".