ديوكوفيتش "آكل العشب" يفرض الواقع المرير على نادال وفيدرير

حتى لو لم يكسب القلوب ..

سطر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، تاريخًا ذهبيًا في عالم التنس، واستحق أن يكون ضلعًا أساسيًا في مثلث (الثلاثي الكبير)، مع الأسطورتين رافائيل نادال وروجر فيدرر، حيث جمعتهم منافسة شرسة على مدار الـ20 عامًا الأخيرة استمتع بها كل عشاق لعبة الملوك.

وإذا فشل نوفاك في كسب القلوب، فإن حصاده من الألقاب في سن السابعة والثلاثين، حقق طموحاته التي كانت دائمًا عالية، حيث نجح في أن يتفوق على رافا وروجر ويفرض الأمر الواعق، بأنه أفضل من أمسك بمضرب التنس في التاريخ.

وينفرد النجم الصربي بالقمة في سباق الأكثر تتويجًا بجوائز التنس الكبرى "جراند سلام"، وأنهى الصراع تمامًا خصوصًا بعد اعتزال النجمين الإسباني والسويسري.

وحقق ديوكوفتيش 24 لقبًا كبيرًا في البطولات الخمس الكبرى، منها 7 ألقاب في أهم بطولات التنس وأقدمها على الإطلاق ويمبلدون، لذلك حرص دائمًا أن تكون لقطة تتويجه بها مختلفة كثيرًا.. فكيف ذلك؟

السر وراء احتفالية ديوكوفيتش "أكل العشب"

البداية تعود إلى نسخة عام 2011، عندما وصل ديوكوفيتش إلى نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته، وكان ذلك أمام الأسطورة نادال الذي كان في أوج تألقه وقمة مسيرته الرياضية، لكن ما حدث في هذه المباراة لا يمكن أن ينساه عشاق التنس على الإطلاق.

سيطر "نولي" على المباراة من بدايتها وحسم أول مجموعتين لصالحه، لكن نادال لم يستسلم وقلص النتيجة في المجموعة الثالثة بـ6 أشواط لشوط وحيد، وقتها ظن الجميع أن رافا عاد من بعيد وسيلتهم خصمه، لكن ما حدث بالفعل هو أن ديوكوفيتش حسم المجموعة الرابعة والأخيرة والتهم الإسباني بل ووصل الأمر إلى أنه التهم عشب ويمبلدون نفسه.

النقطة الأخيرة في اللقاء والبطولة قدمها نادال لمنافسه الصربي على طبق من ذهب، بعدما فبمجرد أطاح بالكرة خارج الملعب، ليسقط ديوكوفيتش على الأرض من شدة فرحته وفي تصرف لا إرادي أكل جزءًا من العشب الموجود في الملعب، ومضغه وسط ذهول وتصفيق من الحضور.

وبعد المباراة أوضح ديوكوفيتش سبب قيامه بذلك، قائلًا: "لم أعرف ماذا أفعل بسبب المشاعر التي انتابتني في تلك اللحظة، لقد كان شعورًا لا يصدق، لذا فقد جاء تذوق العشب تلقائيًا. لقد كان مذاقه جيدًا حقًا!"

صحيح أن أعشاب الأرض ليست صالحة للأكل، لكن يمكنك من خلال أمازون السعودية شراء أفضل مجموعة من الأعشاب الصالحة للأكل والشرب والاستفادة من فوائدها الصحية.

عادة ديوكوفيتش لا تتغير مع كل انتصار في ويمبلدون

ومنذ تلك اللحظة، أصبح هذا الأمر تقليدًا ثابتًا بالنسبة لديوكوفيتش، وكان يكرره بعد كل فوز في ويمبلدون، حيث كرر احتفالية أكل العشب أكثر من مرة، وكانت المرة الثانية عندما فاز باللقب على حساب أسطورة ويمبلدون السويسري، روجر فيدرر، في نهائي عام 2015.

ففي هذا النهائي تفوق "نولي" على ملك ويمبلدون في النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه باللقب أيضًا في 2014، ولم يجد طريقة للاحتفال بهذا الإنجاز سوى الصراخ فرحًا والتقاط العشب من الأرض ومضغه.

وتحدث النجم الصربي عن طريقته الغريبة للاحتفال مرة أخرى لكن كان ذلك في عام 2018، قائلاً: "إنه تقليد بسيط بالطبع".

وأضاف: "عندما كنت طفلاً كنت أحلم بالفوز ببطولة ويمبلدون، لذا، مثل أي طفل، تحلم بالقيام بشيء مجنون عندما تحققه بالفعل - إذا حققته - وكان هذا أحد الأشياء".

يمكنك من خلال أمازون السعودية شراء منقوع عشبي بالبابونج واليانسون من لافينا، العبوة وزنها 1.70 جرام ومكونة من 20 قطعة.

ويتميز هذا الخليط الصحي والشهي بأنه منخفض الكافيين ويعمل كمادة مضادة للأكسدة في الجسم، كما أنه يساعد كثيرًا الأشخاص النباتيين في الحفاظ على نظامهم الغذائي.

ديوكوفيتش المثير دائمًا للجدل

ولا يعد احتفال أكل العشب شيئًا غريبًا على اللاعب الصربي، حيث أنه معروف بتصرفاته العصبية وانفعالاته الشرسة على مدار مسيرته، فتارة يحطم المضرب وأخرى يلقي بالكرات أو زجاجة المياه.

وعلق ديوكوفيتش على اتهامه بمحاولة إثارة الجدل للاقتراب من شعبية نادال وفيدرير والاعتراف بكونه أعظم من مسك مضرب التنس، قائلًا: "يبدو أن هذه الأشياء تتراكم! لقد كانت جزءا من حياتي، لسوء الحظ، خلال السنوات القليلة الماضية. أحاول أن أكون أكثر مرونة وقوة. نجحت في الانفصال عن ذلك. أريد أن أبقي عقلي سليما وهادئا قدر الإمكان من أجل الحفاظ على الطاقة التي أحتاجها في الملعب".

قال نوفاك ذات مرة في ويمبلدون "الحقيقة هي أن 90% من الوقت، إن لم يكن أكثر، ألعب ضد خصمي وأيضا ضد جماهير الملعب. أنا معتاد على ذلك، لكنني إنسان، لدي مشاعر، وأحيانا أشعر بالانزعاج عندما أتعرض للاستفزاز".

يمكنك أيضًا الاستفادة من عرض أمازون السعودية لفترة محدودة وشراء مجموعة جز وتشذيب العشب اللاسلكية من سيستبيلا