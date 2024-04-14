أهم لاعب عائد لليفربول وقد يحسم لقب الدورى الإنجليزى

استعاد فريق ليفربول نجمه المصاب ديوجو جوتا، ومن المقرر أن يعود أيضًا الثنائي المصاب الأخر أليسون بيكر وأرنولد، لكن عودة المهاجم جوتا، هى الأهم للريدز في هذه الفترة الحاسمة.

وكان تعادل الريدز مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي محبطًا لجماهير الريدز بسبب خسارة نقطتين فى السباق المشتعل على لقب الدوري الإنجليزي، ولكن عودة الثلاثي المميز أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا، إلى تدريبات الفريق بعث الكثير من الأمل لجمهور ليفربول.

وأنقذ أليسون، ليفربول كثيرًا منذ انتقاله إلى الفريق من روما في عام 2018، وافتقد الريدز أيضًا لألكسندر أرنولد، الذي يتميز بالتنوع فى أدائه والتميز ويرغب فريق ريال مدريد فى التعاقد لكنه عنصر أساسي لفريق ليفربول ورغم ذلك فإن أكثر لاعب افتقده الريدز هو جوتا.

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ورغم أن أليسون، هو حارس المرمى الأساسي في ليفربول لكن كاويمين كيليهر، قدم أداءً جيدًا في غيابه وبينما أن ألكسندر أرنولد، سيجعل الريدز أكثر خطورة في الهجوم ولكنهم يعانوا حاليًا من مشكلة خلق الفرص ولهذا السبب ستكون عودة جوتا حاسمة لهم.