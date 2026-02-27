Goal.com
مباشر
Dell NXGN GFXGetty/GOAL
Richard Martin

ترجمه

ديل: المراهق البرازيلي الذي يشبه إرلينغ هالاند، الذي تألق في كأس العالم تحت 17 سنة ويحلم باللعب في مانشستر سيتي

يقولون أنه لا يجب أن تقابل أبطالك أبدًا، لكن الموهبة البرازيلية الشابة ديل ربما لا تتفق مع هذا الرأي. مهاجم باهيا والبرازيل تحت 17 عامًا كان معجبًا بإرلينج هالاند منذ طفولته، لذا تخيل مدى سعادته عندما تلقى يومًا ما أثناء التدريب رسالة فيديو من مهاجم مانشستر سيتي.

بعد درس سريع من زميله سافينهو، تحدث هالاند بأفضل ما لديه من اللغة البرتغالية قائلاً: "ديل، أنت مدعو لمشاهدة مباراة في ملعب إتيهاد". ورد ديل بابتسامة عريضة قائلاً: "هالاند، إذا دعوتني، فسأذهب بالتأكيد. لا أطيق الانتظار لرؤيتك تسجل الكثير من الأهداف وأتعلم منك". ثم اختتم المراهق حديثه بتقليد وضعية لوتس الشهيرة لهالاند.

في أكثر من ناحية، كان ديل يتعلم بالفعل من هالاند. مع ظهور النرويجي كأكثر المهاجمين إثارة في العالم في الوقت الذي كان البرازيلي يدخل مرحلة المراهقة، كان هالاند هو اللاعب الطبيعي الذي ينجذب إليه. 

وعندما بدأ ديل في صنع اسم لنفسه بفضل سجله التهديفي الغزير على مستوى الشباب، سرعان ما قورن ببطله، وأطلق عليه لقب "هاالاند دو سيرتاو (هاالاند البرية)"، بينما قدمه سافينهو إلى هاالاند نفسه باعتباره "هاالاند البرازيلي".

  • حيث بدأ كل شيء

    ولد ديل، واسمه الكامل وينديسون وانديرلي سانتوس دي ميلو، في إستانسيا بولاية سيرجيبي في شمال شرق البرازيل في يونيو 2008. سيرجيبي هي واحدة من أصغر الولايات في البلاد وتشتهر بسهولها الشاسعة، ومن هنا يوصف ديل بأنه من "البرية".

    مع تنافس الفريق المحلي في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي، كان أقرب نادٍ كبير يمكن أن يطور فيه ديل موهبته هو باهيا، أحد أعمدة الدوري البرازيلي الممتاز وحيث بدأ داني ألفيس مسيرته. انضم ديل إلى باهيا في عام 2020 وبدأ في ترك بصمته في عام 2023 عندما لعب مع فريق تحت 17 عامًا على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط، حيث سجل 40 هدفًا في 34 مباراة. 

    في هذه المرحلة، تمت مقارنته لأول مرة بهالاند، الذي كان يستمتع بموسمه الأول في مانشستر سيتي في ذلك الوقت، حيث دخل تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

    • إعلان
  • Dell Brazil 2025Getty Images

    الفرصة الكبيرة

    أدى هدف ديل مع باهيا إلى استدعائه للمنتخب البرازيلي تحت 17 عامًا للمشاركة في بطولة أمريكا الجنوبية 2025، حيث سجل الهدف الوحيد في الفوز على تشيلي في نصف النهائي، ثم سجل ركلة الجزاء الحاسمة في الفوز على المضيف كولومبيا في النهائي.

    بعد أن غزا القارة، استهدف النجاح العالمي في كأس العالم تحت 17 سنة في قطر في نوفمبر، وارتقى إلى مستوى التوقعات. بدأ ديل بتسجيل هدفين من مسافة قريبة في الفوز الساحق 7-0 على هندوراس قبل أن ينقذ ماء وجه البرازيل أمام زامبيا بتسجيله هدفًا برأسه ليحقق التعادل 1-1.

    وقد أظهر موهبته الحقيقية في مباراة ربع النهائي ضد المغرب. وضع ديل البرازيل في المقدمة بهدف رائع من داخل منطقة الجزاء، ثم مع التعادل 1-1 واقتراب الوقت الإضافي، سجل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف حقيقي للمهاجمين، حيث استقبل الكرة بصدوره وتجاوز الحارس وسددها في الشباك الخالية.

    خسرت البرازيل في النهاية أمام البرتغال في ركلات الترجيح في نصف النهائي، كما خسرت مباراة تحديد المركز الثالث أمام النمسا بركلات الترجيح. لكن ديل خرج من البطولة مرفوع الرأس، بعد أن سجل ركلتيه في ركلات الترجيح، وحل ثالث أفضل هداف في البطولة.

  • كيف تسير الأمور؟

    منذ عودته من قطر، يحاول ديل الانضمام إلى الفريق الأول في باهيا. لعب تسع مباريات في بطولة الولاية في بداية عام 2026، وسجل أربعة أهداف - بما في ذلك الهدف الوحيد في الفوز على منافسه المحلي فيتوريا - لمساعدة فريقه في الفوز باللقب.

    بعد ذلك، شارك في مباراتين كبديل في الدوري البرازيلي، لكنه لم يحقق التأثير المرجو، حيث طُرد في مباراته الثانية ضد فلومينينسي بعد تسع دقائق فقط من دخوله الملعب لضربه أحد المدافعين في وجهه أثناء صراعه على الكرة.

    ومع ذلك، هناك الكثير من الفرص التي تنتظره من الآن وحتى نهاية الموسم، حيث ستشارك باهيا أيضًا في كأس ليبرتادوريس في عام 2026.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    أكبر نقاط القوة

    أكبر مزايا ديل هي قوته التهديفية وصرامته أمام المرمى. كل ما يريده هو وضع الكرة في الشباك ولا يهمه كيف يفعل ذلك، سواء بتسجيل أهداف سهلة أو حتى بتحويل تسديدات زملائه إلى أهداف، كما فعل ضد هندوراس تحت 17 عامًا.

    في الشهر الماضي، وصف روجيريو سيني، مدرب باهيا، ديل بأنه "لاعب يتمتع بقوة بدنية كبيرة، ولاعب متحرك"، قبل أن يضيف: "إنه ملتزم للغاية، وهو يرقى إلى مستوى التوقعات وسيحصل على المزيد من الفرص".

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    مجال للتحسين

    اعترف سيني بأن ديل ليس لاعباً يهاجم المساحات، وإذا كان هناك انتقاد واحد يمكن توجيهه لأسلوب لعبه، فهو أنه يميل إلى التربص بحثاً عن الفرص التي تسنح له بدلاً من أن يأخذ على عاتقه مهمة خلق الفرص.

  • Erling Haaland(C)Getty Images

    اللاعب التالي... إرلينغ هالاند؟

    رحب ديل بالمقارنات مع هالاند، على الرغم من أنه أصغر بكثير من مهاجم مانشستر سيتي الذي يبلغ طوله 193 سم، حيث يبلغ طوله 175 سم فقط.

    وقال لـ FIFA.com: "هاالاند هو اللاعب الذي أحترمه أكثر من غيره. كلما أمكنني، أخصص وقتًا لمشاهدة مبارياته ومقاطع الفيديو الخاصة به، وأراقب سلوكه داخل الملعب وخارجه. أدرس تمركزه وحركاته داخل منطقة الجزاء وحولها. أحب هذا اللقب لأنه شخص أحترمه، وقد اعتدت عليه الآن".

    وأضاف في حديثه إلى ESPN البرازيلية خلال كأس العالم تحت 17 سنة: "أنا سعيد جداً بهذا اللقب. هالاند مصدر إلهام للكثيرين. أعتقد أن حركاتي تشبه حركاته. لديّ بعض النماذج الأخرى التي أقتدي بها، لكن إلى جانب هالاند، هناك مهاجم أحبه وأتابعه منذ أكاديمية الشباب وهو ماركوس ليوناردو (من الهلال) الذي نشأ في سانتوس. أستمتع بمشاهدته وهو يلعب".

    جعلت قامة ديل الصغيرة أسلوبه أكثر شبهاً بأسلوب المهاجمين الأرجنتينيين سيرجيو أغويرو وجوليان ألفاريز، أو المراهق البرازيلي إندريك.

  • Dell Brazil 2025Getty/GOAL

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    بعد أن أثبت قدراته في كأس العالم تحت 17 عامًا، يجب على ديل أن يقوم بأصعب شيء بالنسبة لأي لاعب طموح، وهو الانتقال إلى كرة القدم للكبار. على الرغم من أنه يفكر في أوروبا مثل أي شاب برازيلي، يجب على اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا أن يستغل أي فرصة تتاح له في الدوري الإيطالي وكأس ليبرتادوريس ليضمن استعداده للانتقال إلى قارة أخرى.

    ومع ذلك، لا شك في أن أحد أفضل الأندية الأوروبية هو الوجهة النهائية لديل. يمثله الوكيل البرازيلي الكبير جوليانو برتولوتشي، الذي يتولى تمثيل لاعبين مثل غابرييل ماغالهايس وماركيهوس وبرونو غيمارايس وماتيوس كونها، من بين آخرين.

    وقال لـ ESPN: "كل لاعب يحلم باللعب على مستوى عالٍ في أوروبا. لدي حلم باللعب لنادٍ مثل مانشستر سيتي، الذي أعتبره أفضل نادٍ في العالم. لكنني أعتقد أن الأمور ستحدث بشكل طبيعي.

    قبل ذلك، أريد أن ألعب هنا في باهيا، وأفوز بالألقاب، وأصبح نجمًا، ثم أواصل مسيرتي في أوروبا. من يدري، ربما أفوز بالألقاب وأصبح نجمًا في مانشستر سيتي أيضًا؟"

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
Baiano
باهيا crest
باهيا
BAH
Juazeirense crest
Juazeirense
JUA
0