كافح ديلي للعثور على مقر دائم له منذ خروجه من كومو، حيث شارك في مباراة واحدة، ثم طرد من الملعب. في عام 2023، كشف بشجاعة لغاري نيفيل أنه تعرض للإيذاء في طفولته.

كشف ديلي أنه طوال مسيرته المهنية كان يتعامل مع الصدمة النفسية التي تعرض لها أثناء نشأته. قال إنه بدأ يتاجر بالمخدرات عندما كان في الثامنة من عمره، وكان يتعرض للاستغلال من قبل العصابات لأن الشرطة لم تكن تشك في طفل وتقوم بتفتيشه.

"لقد تبنّتني عائلة رائعة، لم أكن لأطلب أشخاصًا أفضل مما فعلوا لي. إذا كان الله قد خلق البشر، فهم هم"، قال عن كيفية تجاوزه لتلك الأوقات العصيبة.

"كانوا رائعين، وساعدوني كثيرًا، وكان هناك شيء آخر، كما تعلمون – عندما بدأت العيش معهم، كان من الصعب عليّ أن أفتح قلبي لهم، لأنني كنت أشعر في داخلي أنه من السهل التخلص مني مرة أخرى.

"حاولت أن أكون أفضل طفل يمكن أن أكونه بالنسبة لهم. بقيت معهم منذ أن كنت في الثانية عشرة من عمري، ثم بدأت ألعب في الفريق الأول، بشكل احترافي، في سن السادسة عشرة. كل شيء بدأ من هناك".