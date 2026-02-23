ستبقى فترة ولاية أدفوكات في الذاكرة بفضل إنجاز رياضي هائل، حيث قاد هذه الدولة الجزرية الصغيرة خلال حملة تصفيات CONCACAF الشاقة. في نوفمبر، قاد الفريق إلى مكانة تاريخية في النهائيات، مما جعلها أصغر دولة على الإطلاق تشارك في كأس العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة فقط. على الرغم من غيابه عن المباراة الحاسمة ضد جامايكا بسبب ظروف عائلية، إلا أن تأثيره على صعود الفريق إلى الصدارة لا يزال لا يمكن إنكاره.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب "الجنرال الصغير" عن فخره الكبير بالإرث الذي يتركه لكرة القدم في كوراكاو. وقال أدفوكات: "أعتبر تأهل أصغر دولة في العالم في تصنيف الفيفا إلى كأس العالم أحد أبرز إنجازات مسيرتي المهنية. أنا فخور بلاعبيّ وموظفيّ وأعضاء مجلس الإدارة الذين آمنوا بنا".