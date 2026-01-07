Barcelona Bilbao Super Cup GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

أنصف ديكو وجعلنا ننسى لامين يامال! .. روني بردغجي "دجاجة برشلونة" التي باضت ذهبًا لمن حوله وفضحت حارس بيلباو أمام مدرب إسبانيا

برشلونة يطير إلى نهائي السوبر وسط ليلة مبهرة لـ"نجمه الشاب"..

"الأشياء لا تتأخر بل يختار الله لها موعدها الصحيح"!.. هذا قدر الإنسان في الحياة؛ وهو ما شاهدناه بوضوح في بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، والتي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

القدر منح النجم السويدي روني بردغجي، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، فرصة المشاركة "أساسيًا" في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضد النادي الباسكي أتلتيك بيلباو.

مشاركة بردغجي ضد بيلباو؛ جاءت بسبب معاناة جوهرة برشلونة لامين يامال من مشاكل بدنية، في اليومين الماضيين.

ولم يخيب النجم السويدي الصغير آمال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة؛ حيث أبدع بشكلٍ كبير ضد أبناء الباسك، وقاد فريقه للفوز (5-0).

وبهذه النتيجة.. تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني رسميًا؛ في انتظار الفائز من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقررة مساء يوم الخميس.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور روني بردغجي المبهر ضد أتلتيك بيلباو، على أرضية ملعب "الإنماء" في مدينة جدة - حيث يُقام السوبر الإسباني -..  

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    روني بردغجي.. عندما نسي جمهور برشلونة "غياب" لامين يامال

    كما ذكرنا.. قدّم النجم السويدي روني بردغجي، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، مستوى مبهر ضد نادي أتلتيك بيلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات المراوغة؛ التي كسرت دفاعات أتلتيك بيلباو بكل سهولة.

    * ثانيًا: عرضيات أرضية وهوائية متقنة؛ منحت مهاجمي برشلونة العديد من الفرص.

    * ثالثًا: ثنائيات رائعة؛ سواء مع الظهير الفرنسي جول كوندي أو أقرب لاعب منه على أرضية الملعب.

    وكلل بردغجي هذا الأداء الرائع؛ بتسجيله هدفًا وصناعته تمريرتين حاسمتين، أي أنه ساهم في ثلاثية من أصل خماسية برشلونة في النادي الباسكي.

    ولذلك.. نسي جمهور برشلونة وهو يتابع فريقه خلال المباراة، أن جوهرته لامين يامال لا يتواجد على أرضية الملعب؛ فهو لم يكن ليقدّم أفضل من ما فعله بردغجي، بالفعل.

    ملحوظة.. يامال دخل بديلًا عن بردغجي، ضد فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم؛ وذلك في الدقيقة 72 من عمر نصف نهائي السوبر، للموسم الرياضي الحالي.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

    • إعلان
  • Unai Simon Athletic ClubGetty

    هدف روني بردغجي يفضح مستوى أوناي سيمون أمام مدرب إسبانيا

    الآن.. يجب أن نُسلط الضوء على الهدف الذي سجله النجم السويدي روني بردغجي، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في شباك نادي أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026.

    هدف بردغجي في الدقيقة 34؛ جاء بعد مهارة فردية كبيرة جدًا، حيث راوغ دفاعات بيلباو داخل منطقة الـ18، قبل التسديد صوب المرمى.

    هُنا.. مرت الكرة من تحت يد الإسباني الدولي أوناي سيمون، حارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم.

    نعم.. تسديدة بردغجي كانت قوية، ومن مسافة قريبة من المرمى؛ إلا أن سيمون كان يستطيع التعامل مع الكرة، بشكلٍ أفضل.

    ويُعيش هذا الحارس الدولي موسمًا غير جيد في 2025-2026؛ وعلى الرغم من ذلك يظل المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، يعتمد عليه بشكلٍ أساسي.

    ليس هذا فقط.. دي لا فوينتي يستبعد في المقابل جوان جارسيا، حارس مرمى نادي برشلونة؛ الذي يقدّم مستويات مبهرة للغاية في الموسم الحالي، وآخرها ضد أتلتيك بيلباو نفسه.

    جارسيا لم يختبر كثيرًا ضد بيلباو؛ لكنه تعامل بشكلٍ مثالي مع الفرص التي جاءت عليه، في ليلة يوم الأربعاء.

    ومن هُنا.. نستطيع القول بإن بردغجي، ومن خلال هدفه ضد أتلتيك بيلباو؛ قدّم خدمة جديدة إلى جارسيا، وذلك بفضح المستوى الذي بات عليه أوناي سيمون حاليًا.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    ديكو.. حان وقت "احتفال" المدير الرياضي لنادي برشلونة

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث يجب الحديث الآن عن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للعملاق الإسباني برشلونة.

    ديكو يتعرض لانتقادات عنيفة للغاية، منذ توليه منصبه في برشلونة؛ وذلك بسبب فشله في التعاقد مع أسماء كبيرة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    والحقيقة.. ديكو لديه بعض الأخطاء في برشلونة؛ لكن لا يجب أن نتناسى أن النادي يُعاني اقتصاديًا، وهو ما يحد من قدرات المدير الرياضي في التعاقد مع صفقات كبيرة.

    ورغم ذلك.. حقق المدير الرياضي البرتغالي مجموعة من النجاحات؛ والتي يُمكن استعراضها في بعض النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: الحفاظ على أهم جواهر نادي برشلونة؛ من خلال تجديد عقودهم.

    * ثانيًا: لعب دور محوري في التعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ الذي أنقذ النادي من الضياع.

    * ثالثًا: الرهان على الحارس الشاب جوان جارسيا الذي يبدع حاليًا؛ حيث جلبه من الغريم إسبانيول بـ"الشرط الجزائي".

    وحاليًا.. بات على ديكو أن يحتفل أيضًا برهانه الآخر؛ وهو النجم السويدي الشاب روني بردغجي، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    وأصر ديكو على التعاقد مع بردغجي صيف 2025، قادمًا من صفوف نادي كوبنهاجن الدنماركي؛ وبمقابل مالي لا يتخطى الـ2.5 مليون يورو، فقط.

    ولا يُشارك بردغجي بشكلٍ مستمر؛ ولكنه في كل مرة يعتمد عليه فليك، يقدّم هذا اللاعب مستويات جيدة للغاية.

    هذا الأمر تجلى في مواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ حيث شارك "أساسيًا"، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

    وأكمل بردغجي ذلك في مواجهة أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني؛ عندما شارك "أساسيًا"، ونجح في تسجيل هدف وصناعة تمريرتين حاسمتين.

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها..

  • FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    مسيرة روني بردغجي بقميص نادي برشلونة حتى الآن

    أخيرًا.. يجب أن نستعرض أرقام النجم السويدي روني بردغجي، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ بشكلٍ عام مع العملاق الإسباني، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

     بردغجي لم يشارك كثيرًا كما ذكرنا؛ حيث اقتصر ظهوره مع برشلونة في الموسم الحالي، على 413 دقيقة في مختلف المسابقات.

    وفيما يلي.. أرقام بردغجي مع برشلونة في الموسم الحالي:

    * مباريات: 14.

    * دقائق: 413.

    * مساهمات تهديفية: 6.

    * أهداف: 2

    * تمريرات حاسمة: 4.

    وبالتالي.. أثبت بردغجي أنه حل كبير لنادي برشلونة على الدكة؛ حيث يُمكنه المساعدة بشكلٍ فعال، في حالات الإصابات أو عندما تتعقد الأمور ببعض المباريات.

0