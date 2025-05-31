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Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty
Soham Mukherjee و أحمد رفعت

"هذا غير محترم!" .. ديكو يرد على سؤال أثار غضبه حول كريستيانو رونالدو قبل لقاء البرتغال وألمانيا!

كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعوديالبرتغالدوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ

أعرب ديكو عن دعمه الكامل لكريستيانو رونالدو وأشاد بـ "فريق البرتغال الرائع والمذهل" قبل مباريات نصف نهائي دوري الأمم.

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  • ديكو يعتقد أن نجم النصر هو أفضل لاعب في التاريخ

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