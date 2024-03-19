ديفيس إلى ريال مدريد؟ .. خطأ نادر وخطوة سلبية لنجم بايرن ميونخ!

هل نجم بايرن ميونخ الصفقة المثالية لريال مدريد؟

قد يكون ألفونسو ديفيس، نجم بايرن ميونخ أحد أفضل المدافعين الآن بكرة القدم لكن لا يجب على فريق ريال مدريد أن ينفق مبالغ باهظة لضمه هذا الصيف.

وشاهد العالم كله ما فعله ديفيس، في أغسطس 2020 حيث تحول إلى ليونيل ميسي، وتفوقع على ما يقرب من نصف فريق برشلونة ليصنع الهدف الخامس القاتل في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، ولكن كان ذلك قبل أربع سنوات، وكان من المفترض أن يستمر ديفيس، فى تألقه ولكن لم ينجح فى الاستمرار على نفس مستواه.

لذلك كان غريبًا أن يهتم ريال مدريد بضم مدافع بايرن ميونخ لفترة طويلة وزاد الاهتمام به في الفترة الأخيرة وتوصل الطرفين لاتفاق شفهي بانتقال اللاعب هذا الصيف أو الصيف التالى ولكن هذه الصفقة ستكون سيئة للنادي الإسبانى الذي ازدهر في سوق الانتقالات في السنوات الثلاث الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إن ديفيس، لاعبًا جيدًا ويمكن أن يصبح من النخبة قريبًا لكنه ليس الصفقة المناسبة لفريق كارلو أنشيلوتي.