ترجمه
ديفيد وفيكتوريا بيكهام يرسلان رسائل حب إلى ابنهما بروكلين في عيد ميلاده السابع والعشرين وسط خلاف عائلي
غصن زيتون عاطفي على وسائل التواصل الاجتماعي
في خطوة فاجأت الكثيرين بعد الخلاف العلني الأخير بين أفراد العائلة، احتفل ديفيد وفيكتوريا بعيد ميلاد بروكلين السابع والعشرين على إنستغرام. نشر قائد منتخب إنجلترا السابق وأسطورة مانشستر يونايتد صورة طفولة تبعث على الحنين لابنه الأكبر، مستخدماً بشكل واضح لقب طفولته "باستر" في تعليق كتب فيه ببساطة: "اليوم يبلغ 27 عاماً. عيد ميلاد سعيد يا باستر. نحن نحبك x". وحذت فيكتوريا حذوه على الفور، حيث شاركت الصورة نفسها إلى جانب صورة عفوية للثنائي وهما يضحكان معًا، مصحوبة بسلسلة من رموز القلوب ورسالة حب غير مشروط. وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا بروكلين، نحن نحبك كثيرًا".
يأتي هذا العرض العلني للمودة في مرحلة حرجة لسلالة "براند بيكهام". قبل ستة أسابيع فقط، أصدر بروكلين - الذي يقيم الآن في الولايات المتحدة مع زوجته نيكولا بيلتز - بيانًا غير مسبوق من ست صفحات قطع فيه علاقاته مع والديه بشكل فعلي. يبدو أن رسائل عيد الميلاد هي محاولة استراتيجية أو ربما شخصية للغاية من قبل ديفيد وفيكتوريا لسد الفجوة، حيث لم تظهر العائلة معًا علنًا منذ العرض الأول لفيلم ديفيد الوثائقي في لندن عام 2023.
ادعاءات التخريب والسيطرة
السياق وراء هذا التواصل في عيد الميلاد يعود إلى الادعاءات التي أدلى بها بروكلين في يناير 2026. في بيانه المطول على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعى الشاب البالغ من العمر 27 عامًا أنه كان "صامتًا لسنوات" بينما كان والديه يتلاعبان بالروايات الصحفية للحفاظ على صورتهما العامة. واتهم ديفيد وفيكتوريا بإعطاء الأولوية "لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الاستعراضية" على العلاقات الحقيقية، والأكثر ضررًا من ذلك، أشار إلى أنهما حاولا بنشاط "تخريب" زواجه من نيكولا منذ ما قبل يوم زفافهما.
كانت شكاوى بروكلين محددة وشخصية، وتراوحت بين ادعاءات بأن فيكتوريا "اختطفت" رقصته الأولى في حفل زفافه وادعاءات بأن والديه ضغطوا عليه للتنازل عن حقوق اسمه. كتب بروكلين: "طوال حياتي، سيطر والداي على الروايات الصحفية عن عائلتنا". وزعم أيضًا أنه تم وصفه بـ"الشرير" بسبب اختياره لمقاعد ضيوف حفل الزفاف، وادعى أن والديه رفضا رؤيته خلال زيارة إلى لوس أنجلوس ما لم تكن لغرض التقاط الصور.
عائلة منقسمة بسبب العلامة التجارية
وقد تجلى هذا الخلاف في أكثر من مجرد كلمات؛ فقد كان غياب بروكلين عن المناسبات العائلية الهامة دليلاً واضحاً على ذلك. ففي حين ظل أشقاؤه الأصغر سناً، روميو وكروز وهاربر، ضمن حضن العائلة، كان بروكلين غائباً بشكل ملحوظ عن احتفالات عيد ميلاد والده الخمسين وتنصيب ديفيد في قلعة وندسور في نوفمبر. كما رفض الظهور في المسلسل الوثائقي الأخير لوالدته على Netflix، في خطوة تتناقض بشكل حاد مع موقف أشقائه الموحد. وقد تزايدت حدة التوتر خلال احتفالات عيد ميلاد كروز بيكهام الحادي والعشرين في مايفير. فبينما اجتمعت العائلة الكبيرة بأكملها لتناول عشاء فاخر، بقي بروكلين في الولايات المتحدة.
المصالحة أم القطيعة الدائمة؟
الكرة الآن في ملعب بروكلين. بعد أن صرح سابقًا: "لا أريد التصالح مع عائلتي"، فإن رد فعله على هذه التهاني العلنية بعيد ميلاده سيحدد الفصل التالي من هذه القصة التي تحظى باهتمام كبير. في حين أن ديفيد حاول في الماضي تقديم "أغصان الزيتون" الصغيرة، مثل إدراج بروكلين في صورة مونتاج ليلة رأس السنة، فإن هذا التواصل المباشر بعيد ميلاده أصعب بكثير من تجاهله. ومع ذلك، بالنظر إلى ادعاء بروكلين بأن قلقه "اختفى" منذ أن ابتعد عن العائلة، فقد لا يكون مستعدًا للعودة إلى حضن العائلة.
بالنسبة لديفيد وفيكتوريا، يكمن التحدي في تحقيق التوازن بين الحفاظ على علامتهم التجارية العالمية ورغبتهم الشخصية الصادقة في إصلاح الأسرة الممزقة. مع تخطيط بروكلين ونيكولا لتجديد عهود زواجهما "لخلق ذكريات جديدة" غير ملوثة بالدراما العائلية، يبدو أن الانقسام بين لندن ولوس أنجلوس سيظل اختبارًا مهمًا لأشهر عائلة كرة قدم في العالم.
