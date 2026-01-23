فيديو | بمساعدة بيكهام وبوجبا .. "الزعيم السري" زيدان يظهر في إعلان ترويجي لحملة ضخمة قبل كأس العالم 2026

في الفيديو السينمائي الرائع، يقوم زين الدين زيدان، ديفيد بيكهام، بول بوجبا، كاكا، تشافي وأليساندرو ديل بييرو - وجميعهم مرتبطون بسلسلة adidas Predator - بأدوار أعضاء في عصابة دولية سرية تتنافس مع منافس مجهول (يُفترض أنه فريق F50). وبالطبع، زيدان هو الزعيم، وفي مكالمة جماعية، يبلغه مواطنه بوجبا أن "كل شيء جاهز"، بينما كاكا وتشافي وبيكهام جاهزون للتحرك، حيث يتطلعون إلى توزيع بضائعهم في جميع أنحاء العالم، من مدريد إلى ليفربول وبرشلونة وميلانو وغيرها من المدن.

باستخدام هاتف عمومي في إشارة إلى أفلام السرقة والجريمة الكلاسيكية، يحذر بوجبا زملاءه من أن "الطرف الآخر يتحرك بسرعة"، بينما يصر بيكهام - المحاط بفريق بريداتورز الجديد - على أنهم سيحتاجون إلى "الكثير والكثير" من البضائع للتنافس.

ومع ذلك، فإن أسطورة يوفنتوس ديل بييرو - الذي ارتدى حذاء بريداتورز و F50 في عصره ويُطلق عليه لقب "الزيبرا" في الفيلم - غير مقتنع. في النهاية، يعطي زيدان الأمر بـ"مضاعفة الشحنات ثلاث مرات" مع اقتراب "وقت الاختيار".