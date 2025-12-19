بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال لتدريب بعض الأندية السعودية سابقًا، تحولت مسألة انتقال المدرب ديدييه ديشان للعمل في السعودية تقترب من طريقها الرسمي، ولكن هذه المرة من أجل الإعداد لكأس العالم 2034، بعقد استثنائي وصفقة ضخمة منتظرة.
صفقة ضخمة وعقد استثنائي .. السعودية تُخطط للتعاقد مع ديشان من أجل كأس العالم 2034
السعودية تستعد لاستضافة كأس العالم 2034
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء 11 ديسمبر 2024، استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034، في خطوة تاريخية تعكس مكانة المملكة على خارطة كرة القدم العالمية.
وحصل ملف استضافة السعودية على تقييم فني قياسي بلغ 419.8 نقطة من أصل 500، وهو أعلى تقييم يمنحه "فيفا" على الإطلاق لأي ملف ترشح لاستضافة المونديال.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الدعم الكبير والتمكين الذي حظي به الملف، ما أكسبه ثقة المجتمع الدولي.
وكان الوفد الرسمي لـ"فيفا" قد أجرى في أكتوبر 2024 جولة تفقدية شملت المدن المرشحة لاستضافة البطولة والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة ضمن الملف، حيث اطلع على الخطط الشاملة والاستعدادات المستقبلية لاستقبال الحدث الكروي العالمي، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبًا في دولة واحدة لأول مرة في تاريخ كأس العالم.
يُذكر أن المملكة قد قدمت ملف ترشحها رسميًا في يوليو 2024 تحت شعار "معًا ننمو"، مستعرضة خططها الطموحة لإقامة نسخة استثنائية من البطولة الأهم في عالم كرة القدم.
ديشان يقود مشروع السعودية استعدادًا لمونديال 2034
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن أن السعودية تُريد التعاقد مع ديشان لقيادة مشروعه الطموح، استعدادًا لكأس العالم 2034، وذلك من أجل الاستفادة من خبراته الكبيرة، لبناء منتخب قادر على المنافسة مع المنتخبات العالمية بحلول عام 2034.
وسيتجاوز المشروع مجرد منصب مدرب، إذ يسعى السعوديون لتكليف ديشامب بدور استراتيجي كمستشار عالي المستوى، مع مهمة إعادة هيكلة وتطوير كامل قطاع كرة القدم الوطنية.
ويشمل ذلك تدريب المدربين، منهجية العمل، برامج اكتشاف المواهب، وربط فرق الشباب بالمنتخب الأول، على أن يكون كل ذلك تحت إشرافه المباشر.
وتُريد السعودية الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى المدرب ديشان، الذي قاد فرنسا للتتويج ببطولة كأس العالم 2018، ووصافة مونديال 2022 الذي أقيم في قطر.
عقد استثنائي وصفقة ضخمة
تم وضع جدول زمني مفصل ومدروس بعناية يتيح للمدرب الفرنسي الشهير ديدييه ديشان، بعد انتهاء مشواره مع المنتخب الفرنسي، فرصة التفاوض على عقد استثنائي مع الاتحاد السعودي لكرة القدم يمتد لثماني سنوات، في صفقة تُعد من بين الأضخم على صعيد كرة القدم العالمية.
ويمنح هذا العقد ديشامب الصلاحيات الكاملة لتشكيل هيكل فني وطني متكامل، ووضع رؤية استراتيجية مستدامة لتطوير كرة القدم السعودية على جميع المستويات، من الفئات السنية وصولًا إلى المنتخب الأول.
ويأتي هذا المشروع في إطار طموح المملكة لبناء قاعدة قوية لكرة القدم، قائمة على التخطيط طويل الأمد والاستثمار في الكوادر المحلية والدولية، بحيث لا يكون التركيز فقط على اسم كبير في عالم التدريب، بل على شخص قادر على تحويل الرؤية إلى واقع ملموس يضع السعودية في مصاف القوى الكروية العالمية.
ورغم أن التفاصيل النهائية لم تُحسم بعد، إلا أن الاهتمام بالمشروع والجهود المبذولة لتنظيمه بدقة تشير بوضوح إلى أن ديشامب يُعتبر الخيار الأول والأبرز، لما يمتلكه من خبرة واسعة ورؤية فنية ثاقبة، قادرة على نقل الكرة السعودية إلى مرحلة جديدة من الاحترافية والنجاحات الدولية.
ديشان يرحل عن الديوك بعد مونديال 2026
أعلن ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، في يناير الماضي، عن عزمه الرحيل عن تدريب "الديوك" بعد نهائيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة بعد مسيرة طويلة ومليئة بالنجاحات.
وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أكد أمس الثلاثاء أن ديشان، الذي يُعد أطول مدرب بقاء في قيادة المنتخب الوطني الفرنسي، لن يسعى لتجديد عقده الذي ينتهي عام 2026.
وفي تصريح لشبكة "تي.إف 1"، قال ديشان: "سيكون ختام مشواري مع المنتخب في 2026، هذا القرار جاء بعد تفكير عميق، لقد قضيت مسيرتي مع منتخب فرنسا بنفس الشغف والرغبة في الحفاظ على مكانة الفريق على أعلى المستويات، لكن عام 2026 هو الوقت المناسب للتوقف، يجب أن يكون لدى المرء القدرة على الاعتراف بموعد الرحيل، وهناك حياة أخرى أرغب في أن أعيشها، والأهم أن تبقى فرنسا دائمًا في القمة كما كانت على مدار سنوات طويلة".
وتولى ديشان، البالغ من العمر 56 عامًا، تدريب المنتخب الفرنسي عام 2012 خلفًا للوران بلان، الفائز بكأس العالم 1998، وقاد "الديوك" للتتويج بكأس العالم 2018 بعد عامين فقط من بلوغه نهائي بطولة أوروبا على أرضه.