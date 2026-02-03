مدرجات إنتر خاوية في ديربي ميلان؟ .. وزارة الداخلية توضح بعد أحداث الشغب أمام كريمونيسي

حظر السفر المفروض على مشجعي إنتر حتى 23 مارس 2026 لن يمنع Secondo Anello Verde، معقل مشجعي النيرازوري المتحمسين، من حضور مباراة الديربي مع ميلان في 8 مارس، ضمن السيري آ.

وقد اتخذت وزارة الداخلية هذا الإجراء بعد "الاضطرابات الخطيرة"التي وقعت خلال مباراة كريمونيسي وإنتر، عندما أصابت مفرقعة نارية أطلقت من قطاع الضيوف حارس مرمى كريمونيسي إميل أوديرو، ولكنه لن يشمل مباراة الديربي لأنها لا تتطلب تنقلات للجماهير.

تظل الرحلات المحظورة هي تلك إلى ريجيو إيميليا مع ساسولو وليتشي وفلورنسا، في حين يتم انتظار قرارات القاضي الرياضي بشأن أي عقوبات محتملة على النيرازوري.

Getty/Goal