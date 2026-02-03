Goal.com
مدرجات إنتر خاوية في ديربي ميلان؟ .. وزارة الداخلية توضح بعد أحداث الشغب أمام كريمونيسي

وزارة الداخلية تحظر سفر مشجعي إنتر حتى 23 مارس، لكن مباراة الديربي في 8 مارس مستثناه..

حظر السفر المفروض على مشجعي إنتر حتى 23 مارس 2026 لن يمنع Secondo Anello Verde، معقل مشجعي النيرازوري المتحمسين، من حضور مباراة الديربي مع ميلان في 8 مارس، ضمن السيري آ.

وقد اتخذت وزارة الداخلية هذا الإجراء بعد "الاضطرابات الخطيرة"التي وقعت خلال مباراة كريمونيسي وإنتر، عندما أصابت مفرقعة نارية أطلقت من قطاع الضيوف حارس مرمى كريمونيسي إميل أوديرو، ولكنه لن يشمل مباراة الديربي لأنها لا تتطلب تنقلات للجماهير.

تظل الرحلات المحظورة هي تلك إلى ريجيو إيميليا مع ساسولو وليتشي وفلورنسا، في حين يتم انتظار قرارات القاضي الرياضي بشأن أي عقوبات محتملة على النيرازوري.

  • ماذا حدث

    قرار وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي جاء على إثر الحادثة التي وقعت يوم الأحد الماضي، 1 فبراير 2026، في ملعب زيني، عندما أطلق مشجعو إنتر مفرقعة نارية من القطاع الذي يشغلونه، أصابت حارس مرمى كريمونيسي إميل أوديرو، مما أدى إلى إصابته بدوار وتسبب له في مشاكل جسدية.

    تم تحديد المسؤول عن الحادث من قبل إنتر، وأدى الحادث إلى إثارة موضوع الأمن في الملاعب مرة أخرى، وأدى إلى فتح تحقيق فوري انتهى بقرار حظر سفر مشجعي إنتر.

  • القرار: حظر السفر

    أصدر الوزير ماتيو بيانتيدوسي قرارًا يقضي بـ"حظر سفر مشجعي إنتر حتى 23 مارس 2026، فضلاً عن حظر بيع التذاكر للمقيمين في لومبارديا".

    وفقًا لوزارة الداخلية، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان "حماية النظام والأمن العام" ومنع تكرار الحوادث التي قد تعرض سير المباريات للخطر.

    المباريات التي سيتم استبعاد مشجعي إنتر منها هي ساسولو-إنتر في ريجيو إيميليا يوم الأحد المقبل، وليتشي-إنتر في 21 فبراير، وفيورنتينا-إنتر في عطلة نهاية الأسبوع 23 مارس. ومن المقرر عودة المشجعين في مباراة كومو-إنتر، المقرر إجراؤها في عطلة نهاية الأسبوع 12 أبريل.

  • لماذا سيكون مشجعو إنتر حاضرين في الديربي

    على الرغم من أن الإجراء يشمل جميع المباريات خارج أرض الفريق، أوضح وزارة الداخلية أن مباراة ميلان وإنتر في 8 مارس لا تندرج ضمن الإجراءات التقييدية "نظرًا لعدم وجود تحركات للجماهير".

    على الرغم من أن المباراة تعتبر رسميًا مباراة خارجية لفريق إنتر، إلا أنها ستقام في ملعب سان سيرو، وهو نفس الملعب الذي يتقاسمه الفريقان الميلانيان: وهو شرط يسمح بحضور مشجعي إنتر دون انتهاك الحظر.

    وقد تم تطبيق هذا التفسير من قبل في مباراة الديربي بين روما ولاتسيو بعد حظر سفر مشجعي الأخير.

