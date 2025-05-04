ديربي ميلانو في أستراليا .. عرض غريب لعملاقي الدوري الإيطالي!

قدمت أستراليا عرضًا لاستضافة إحدى مباريات الدوري الإيطالي

قد تُقام إحدى مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم بعيدًا عن إيطاليا. هذه فرضية ملموسة أعلنها بالفعل المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لويجي دي سيرفو للأندية الإيطالية خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد عبر الفيديو، وفقًا لما أوردته صحيفة "كورييري ديلا سيرا".

ولكي يحدث ذلك، يجب أولاً تغيير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA): ففي الوقت الحالي ، لا يُسمح بإقامة مباراة واحدة من مسابقة وطنية في بلد أجنبي.

لكن الفيفا تدرس هذا الاحتمال منذ فترة طويلة. وقد تلقت دوري الدرجة الأولى الإيطالية عرضًا مغريًا من أستراليا التي ترغب في استضافة مباراة من بطولة السيري آ.