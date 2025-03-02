ديربي مدريد | موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، قمة جديدة من قمم الكرة الإسبانية، بين ريال مدريد، والجار أتلتيكو مدريد، ولكن هذه المرة بنكهة أوروبية، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ريال مدريد، حجز مقعده في دور الـ 16 بعد فوزه على مانشستر سيتي، في الملحق بنتيجة 6-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وسيعمل على مواصلة انتصاراته ومصالحة جماهيره عقب السقوط في الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر، أتلتيكو مدريد، يقدم هذا الموسم مستويات مميزة تحت قيادة دييجو سيميوني، وسيهدف لمواصلة النتائج الجيدة والإيجابية، وحسم ديربي مدريد، لصالحه ليقترب خطوة جديدة في البطولة الأوروبية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.