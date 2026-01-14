ديربي لندن | آرسنال في ظهور "نادر" .. وسخرية القدر تحرج روسينيور في ليلة "فك نحس" جيوكيريس

في ليلة كادت أن تنقلب على رأس آرسنال، ويعود بها تشيلسي بريمونتادا درامية، خرج الجانرز بأمان من ستامفورد بريدج، منتصرين بثلاثية مقابل هدفين، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو كب".

الجانرز كانت لهم الكلمة العليا في البداية بفضل هدفي بن وايت وفيكتور جيوكيريس في الدقيقتين 7 و49، قبل أن يغير "البديل" ألخاندرو جارناتشو الوضع..

الأرجنتيني الشاب نجح في تقليص فارق الأهداف محرزًا هدف البلوز الأول في الدقيقة 57، قبل أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 83، لكن بين الهدفين، كان مارتن زوبيمندي قد أمّن فوز آرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 71.

وبنتيجة 3-2 لصالح آرسنال، سيخوض الفريقان لقاء الإياب في الثالث من فبراير المقبل، لحسم المتأهل لنهائي كأس كاراباو.

وللتعمق أكثر في ديربي لندن بذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، دعونا نستطرد في السطور التالية..