ديربي فنربخشه وجلطة سراي | وسط اشتباكات فيكتور أوسيمين الغريبة من نوعها .. "ظاهرة" جون دوران تلدغ كبار تركيا!

بالانتقال للحديث عن أحداث الديربي التركي بين فنربخشه وجلطة سراي، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي، فقد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

النجم الألماني ليروي ساني تقدم أولًا للضيوف بهدف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، لكن المهاجم الكولومبي جون دوران نجح في خطف نقطة التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 5+90 من عمر الديربي.

وكان دوران قد نزل بديلًا في الدقيقة 63 من عمر المباراة بدلًا من المهاجم المغربي يوسف النصيري، ليحقق المراد لفريقه بإحراز هدف في الوقت القاتل.

بهذه النتيجة يبقى الوضع كما هو عليه؛ جلطة سراي يتصدر جدول الترتيب برصيد 33 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على فنربخشه "الوصيف".

جدير بالذكر أن ديربي الدور الثاني من الدوري التركي 2025-2026 بين جلطة سراي وفنربخشه، من المقرر أن يقام في 26 من أبريل المقبل، على أرض الأول.