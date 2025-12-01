عادةً ما تشهد مباريات الدوري التركي الممتاز الكثير من الأحداث الغريبة، لذا لم يخرج ديربي فنربخشه وجلطة سراي عن هذا، إذ بدأ حاميًا باشتباكات بالأيدي خلال عمليات الإحماء!
ديربي فنربخشه وجلطة سراي | وسط اشتباكات فيكتور أوسيمين الغريبة من نوعها .. "ظاهرة" جون دوران تلدغ كبار تركيا!
ما القصة؟
فنربخشه استضاف الديربي أمام جلطة سراي اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ14 من الدوري التركي الممتاز.
ودخل فنربخشه المباراة على أمل القفز على صدارة جلطة سراي لقمة جدول الترتيب، حيث يتفوق الأخير بفارق نقطة وحيدة عن منافسه (32 نقطة مقابل 31).
لذا بدأت المباراة وسط أجواء متوترة بعض الشيء بين لاعبي الفريقين، في محاولة للعب حرب معنوية قبل انطلاق الـ90 دقيقة.
البداية مع فيكتور أوسيمين
لاعبو الفريقين نزلوا إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء بشكل طبيعي قبل المباراة، لكن الثنائي النيجيري فيكتور أوسيمين؛ مهاجم جلطة سراي، وعرفان دجان أيريبايات؛ حارس مرمى فنربخشه، كان لهما رأيًا آخر..
حارس فنربخشه أراد مداعبة الجماهير برمي بعض الكرات لها، وهو ما لم يعجب أوسيمين، الذي بادر بدفع عرفان دجان عن منطقة إحماءات جلطة سراي، ليبدأ الثنائي اشتباكًا بالأيدي.
لاعبو جلطة سراي حاولوا السيطرة على الموقف سريعًا، لكن لم تفلح المحاولات..
تدخل قوات الأمن
رغم خروج عرفان دجان من منطقة إحماءات جلطة سراي إلا أن دائرة الخلاف اتسعت بعدما اشتبك ميرت هاكان يانداش؛ لاعب وسط فنربخشه، مع يونس أكجون؛ جناح جلطة سراي.
هنا لم تحسن الأجهزة الفنية والإدارية للفريقين السيطرة على الموقف، ما استدعى تدخل قوات الأمن للفصل بين لاعبي عملاقي تركيا.
واضطرت قوات الأمن لفرض فاصلًا من رجالها في وسط الملعب، كحاجز بين عمليات الإحماء للفريقين، منعًا لاندلاع الاشتباكات من جديد.
تعادل صعب لفنربخشه
بالانتقال للحديث عن أحداث الديربي التركي بين فنربخشه وجلطة سراي، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي، فقد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
النجم الألماني ليروي ساني تقدم أولًا للضيوف بهدف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، لكن المهاجم الكولومبي جون دوران نجح في خطف نقطة التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 5+90 من عمر الديربي.
وكان دوران قد نزل بديلًا في الدقيقة 63 من عمر المباراة بدلًا من المهاجم المغربي يوسف النصيري، ليحقق المراد لفريقه بإحراز هدف في الوقت القاتل.
بهذه النتيجة يبقى الوضع كما هو عليه؛ جلطة سراي يتصدر جدول الترتيب برصيد 33 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على فنربخشه "الوصيف".
جدير بالذكر أن ديربي الدور الثاني من الدوري التركي 2025-2026 بين جلطة سراي وفنربخشه، من المقرر أن يقام في 26 من أبريل المقبل، على أرض الأول.
"ظاهرة" جون دوران
بالحديث عن "منقذ" فنربخشه؛ المهاجم الكولومبي جون دوران؛ المعار من النصر السعودي، فقد لفت الأنظار إليه، ليس فقط بفضل الهدف القاتل الذي سجله، إنما بظاهرة يتبعها في الموسم الجاري من الدوري التركي..
الكولومبي شارك في ثلاث مباريات بشكل أساسي مع فنربخشه بالموسم الجاري من الدوري المحلي جوزتيبي، كودجايليسبور وريزيسبور، لكن رغم ضعف الخصوم إلا أن دوران لم ينجح في هز شباك أي منهم.
في المقابل، شارك صاحب الـ21 عامًا كبديل في مباراتين أخرتين؛ أمام بشكتاش وجلطة سراي، ورغم قوة المنافسين إلا أن الكولومبي وصل للشباك!
أمام بشكتاش حيث الجولة الـ11 من الدوري التركي 2025-2026، لعب دوران آخر 24 دقيقة فقط، فكان المنقذ، بفضل هدف في الدقيقة 83، منح فنربخشه الفوز (3-2).
أما في ديربي جلطة سراي الليلة – فكما ذكرنا سلفًا – لعب دوران آخر 27 دقيقة، وجاء بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 5+90.
وما بين "المنقذ أمام الكبار" و"البديل الذهبي" مؤكد أن فنربخشه سيعيد حساباته بشأن الدفع بجون دوران بشكل أساسي في قادم المباريات .. فالبدء بيوسف النصيري ثم استبداله بالكولومبي أفضل للأخير وهو كذلك على المستوى الجماعي!
- Getty Images Sport
فيكتور أوسيمين .. اكتفى بالاشتباك!
على الجانب الآخر، حيث النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، فيبدو أنه اكتفى بلقطة الاشتباك التي شارك بها خلال عمليات الإحماء..
أوسيمين خاض 89 دقيقة كاملة من الديربي، لكنه كان كـ"الحاضر الغائب"، في الأساس لم يمرر الكرة إلا 13 مرة فقط، في المقابل لم يسدد سوى تسديدة واحدة على المرمى.
حتى في المواجهات الثنائية "1×1"، لم يحسن النيجيري التفوق بها، حيث خسر 10 من أصل 18 مواجهة، إذ سيطر عليه السوء الفني، بينما كان يحاول بدنيًا فقط دون جدوى.
ربما العامل الأساسي في هذا عودته حديثًا من الإصابة، إذ غاب عن الملاعب منذ العاشر من نوفمبر الماضي، والديربي هو أول لقاء يشارك به بعد تعافيه.
وماذا بعد؟
بالنسبة لجلطة سراي، فيستضيف في الجولة المقبلة من الدوري التركي (الـ15) فريق سامسونسبور، في الخامس من ديسمبر الجاري.
وبعد هذه المباراة المحلية، يحل الفريق التركي ضيفًا على موناكو الفرنسي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، والمقرر لها التاسع من ديسمبر الجاري.
أما بالنسبة لفنربخشه، فيحل ضيفًا على إسطنبول باشاكشهير في السادس من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ15 من الدوري التركي الممتاز.
وبعدها يلتقي ببران النرويجي في 11 من الشهر الجاري، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي 2025-2026.