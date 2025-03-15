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Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

ديربي جدة: موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

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تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والاتحاد لحساب مواجهات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين نمر اتحادي يسعى للمواصلة في طريقه نحو لقب بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى، وراقي أهلاوي يسعى لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة المفاجئة من الأخدود.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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