"مَن يفهم كرة سيختار ديربي جدة" .. نجم الأهلي يقلل مِن مواجهة الهلال والنصر وإعلامي اتحادي يحرجه!

وفي هذا السياق.. اعتبر النجم علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن المواجهة التي تجمع ناديه بعملاق جدة الآخر الاتحاد؛ هي أقوى ديربي في المملكة العربية السعودية.

مجرشي قال في تصريحات مع شبكة قنوات "ثمانية"؛ عن ذلك: "من يفهم كرة.. يعرف أن أقوى ديربي في المملكة، هو الذي يجمع بين الأهلي والاتحاد".

وقلل ظهير أيمن الأهلي من غضب جماهير عملاقي الرياض الهلال والنصر عليه، بسبب وصفه ديربي جدة بـ"الأقوى"؛ معتبرًا أن هذه هي الحقيقة.

وكشف مجرشي على أن ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، دائمًا ما يكون متكافئًا بنسبة 50 لـ50%؛ حيث لا يُمكن أن يتوقع أي شخص نتيجة المواجهة، عكس الديربيات الأخرى.