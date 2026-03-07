Goal.com
فيديو | "العميد يغلي" .. ثلاثية الأهلي تضع رئيس الاتحاد في نقاش ساخن وحاد مع محمد نور!

خسارة الديربي لم تمر مرور الكرام

ليلة محبطة عاشها نادي الاتحاد السعودي، أمس، الجمعة، بعد خسارة ديربي جدة أمام نظيره الأهلي في دوري روشن السعودي.

الاتحاد سقط بنتيجة 3/1، استمرارًا للنتائج السيئة للعميد على المستوى المحلي، والتي جعلته يستمر في الابتعاد تمامًا عن سباق الصدارة مع الأهلي والنصر والهلال.

محمد نور أسطورة الاتحاد ونجمه السابق، كان حاضرًا في الديربي، وظهر في مشهد أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    كيف انتهى الديربي؟

    ثلاثية الأهلي جاءت عن طريق إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، في الدقائق 23 و59 و84، بينما وقع فابينيو على هدف الاتحاد من علامة الجزاء، في الدقيقة 51.

    ورفع الراقي رصيده إلى 62 نقطة، ليعود إلى صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق نقطة عن النصر والهلال، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة، في المركز السادس.

  • حوار بين نور ورئيس الاتحاد

    انتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يظهر فيه محمد نور نجم الاتحاد السابق، في نقاش حاد مع رئيس النادي فهد سندي بعد انتهاء الديربي بفوز الأهلي.

    ويأتي هذا المشهد ليعكس حالة التوتر التي يعيشها العميد خلال الموسم الجاري، سواء خارج الملعب أو داخله بما يحدث مع المدرب سيرجيو كونسيساو.

    النادي مر بفترة حرجة في منتصف الموسم، برحيل الثنائي كريم بنزيما إلى الهلال ونجولو كانتي لفنربخشه، وتأتي المستويات المحلية الأخيرة لتعقد موقف الفريق بشكل أكبر.

    كونسيساو ينفعل على صحفي

    أثار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعد نهاية ديربي جدة الكبير، ضد النادي الأهلي.

    مدرب الاتحاد انفعل على أحد الصحفيين خلال المؤتمر الذي أقيم بعد الديربي، وذلك عند سؤاله عن عدم لعب الفريق بالروح المطلوبة أمام الخصم.

    وقال المدير الفني البرتغالي: "هُناك أشياء لا أود التعليق عليها.. نوعية الأسئلة هذه لا أفهمها".

    وأضاف كونسيساو؛ موجهًا حديثه للصحفي: "في بعض لحظات الديربي، كان الأهلي الأفضل، بسبب أخطائنا الفردية؛ لكن المواجهة كانت متكافئة بصفةٍ عامة، ثم تسأل أنت عن الروح!".

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 25 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و7 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

