ديربي إيطاليا | كينان يلدز ضد إنتر .. موهبة يوفنتوس على خطى ديل بييرو

يقال أن الأبطال الحقيقيون يشعرون بشكل خاص بأهمية المباريات الكبيرة. ويبدو أن أرقام كينان يلدز في مباراة إنتر يوفنتوس تؤكد ذلك مرة أخرى.

الموهبة التركية، الذي جدد عقده حتى عام 2030، كان دائمًا نجم المباراة ضد النيراتزوري، الذين هم من بين ضحاياه المفضلين على الإطلاق.

في عيون مشجعي يوفنتوس، لا يزال يتذكرون مثلاً الهدفين الرائعين اللذين سجلهما يلدز في آخر مواجهة مباشرة بين الفريقين في سان سيرو، عندما حقق يوفنتوس تعادلاً مذهلاً بعد أن كان متأخراً 4-2 ليتعادل 4-4.

كرر اللاعب رقم 10 أداءه في مباراة الذهاب، حيث سجل هدفًا آخر وقدم تمريرة حاسمة. لهذا السبب يعتمد سباليتي بشكل خاص على يلدز للخروج بالفوز في ليلة عيد الحب.

Getty Images